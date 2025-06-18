Ученые создали устройство, заменяющее ежедневный прием лекарств на недельный
Команда исследователей Массачусетского технологического института (MIT) и Lyndra Therapeutics разработала инновационное устройство-капсулу, которую достаточно принимать только один раз в неделю вместо ежедневного приема лекарств.
Как работает инновационная капсула-звезда
В течение последнего десятилетия лаборатория Траверсо разработала несколько типов капсул, которые остаются в пищеварительном тракте в течение длительного времени, медленно высвобождая лекарство в течение дней или недель.
В 2016 году команда представила устройство в форме звезды, которое позже было модернизировано компанией Lyndra для клинических испытаний пациентов с шизофренией.
Новинка имеет шесть сегментов. После проглатывания капсула раскрывается в желудке, обеспечивая постепенное высвобождение лекарства в течение семи дней. Затем выходит из организма.
Для клинических испытаний капсулу наполнили рисперидоном — распространенным препаратом для лечения шизофрении.
Во время клинического исследования новая форма препарата показала такую же эффективность в лечении симптомов шизофрении, как и традиционная ежедневная терапия.
– Одно из самых больших препятствий для людей с хроническими заболеваниями заключается в нерегулярном приеме лекарств. Это приводит к ухудшению симптомов, а в случае шизофрении — к возможному рецидиву и госпитализации, — отмечают исследователи.
Возможность принимать лекарства перорально один раз в неделю может помочь многим пациентам соблюдать регулярный график лечения.
Сегодня ученые уже не только готовятся к масштабным клиническим испытаниям, но и планируют применение метода для других препаратов, в частности контрацептивов.
Источник: SciTechDaily