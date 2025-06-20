Две инъекции в год вместо 365 таблеток: в США одобрили новый препарат против ВИЧ

В США официально одобрен революционный препарат для доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции.

Новый препарат против ВИЧ-инфекции: что известно

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило ленакапавир — новый инъекционный препарат для профилактики ВИЧ от компании Gilead Sciences.

За способность предотвращать инфекции его называют чудо-препаратом.

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Эффективность нового лекарственного средства защищает на 99,9%, причем в отличие от таблеток, которые нужно принимать ежедневно, он защищает от инфицирования в течение шести месяцев, поэтому достаточно только двух доз в год.

Гендиректор Gilead заявил, что это может положить конец эпидемии ВИЧ раз и навсегда.

Новый препарат планируют назначать подросткам и взрослым с массой тела от 35 кг.

Стоимость курса составит примерно $28 тыс. Однако производитель уже работает над запуском более доступных аналогов.

Источник: Semafor

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