Две инъекции в год вместо 365 таблеток: в США одобрили новый препарат против ВИЧ
В США официально одобрен революционный препарат для доконтактной профилактики ВИЧ-инфекции.
Новый препарат против ВИЧ-инфекции: что известно
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило ленакапавир — новый инъекционный препарат для профилактики ВИЧ от компании Gilead Sciences.
За способность предотвращать инфекции его называют чудо-препаратом.
Эффективность нового лекарственного средства защищает на 99,9%, причем в отличие от таблеток, которые нужно принимать ежедневно, он защищает от инфицирования в течение шести месяцев, поэтому достаточно только двух доз в год.
Гендиректор Gilead заявил, что это может положить конец эпидемии ВИЧ раз и навсегда.
Новый препарат планируют назначать подросткам и взрослым с массой тела от 35 кг.
Стоимость курса составит примерно $28 тыс. Однако производитель уже работает над запуском более доступных аналогов.
Источник: Semafor