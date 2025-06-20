Только по электронному рецепту: Минздрав ограничил оборот налбуфина

Министерство здравоохранения Украины запретило продажу сильнодействующего обезболивающего препарата налбуфин по бумажному рецепту.

Отныне в большинстве регионов Украины он доступен исключительно по электронному рецепту.

Исключения предусмотрены только для аптек, работающих в прифронтовых районах или в зонах активных боевых действий, где нет технической возможности выписывать электронные рецепты.

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Защита от злоупотреблений

В начале 2025 года Государственная служба по лекарственным средствам во время проверок аптек зафиксировала отсутствие бумажных рецептов, по которым отпускался налбуфин и другие обезболивающие.

Препарат относится к группе опиоидных анальгетиков. Его используют для облегчения сильного и среднего болевого синдрома, а также во время операций, родов и в послеоперационный период.

В то же время это средство не входит в утвержденные стандарты лечения хронической боли и не является официальным для оказания медицинской помощи военным.

Несмотря на это, уровень его потребления стремительно растет: в 2024 году количество электронных рецептов на налбуфин увеличилось почти вдвое по сравнению с 2023 годом.

Дополнительную тревогу вызывает резкий рост объемов производства и продажи налбуфина: в 2024 году его выпустили на 43,4% больше, чем в 2021-м, а реализация выросла на 37,1%.

Под запрет также попали другие опиоидные препараты — буторфанол и диналбуфин себакат.

Минздрав призывает врачей и фармацевтов соблюдать действующие правила, а пациентов — обращаться к медикам за корректным рецептурным назначением, чтобы избежать рисков, связанных с неконтролируемым использованием сильнодействующих анальгетиков.

Источник : Минздрав

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