Почти фантастика: ученые оживили искусственную печень стволовыми клетками

Американские и японские ученые впервые вырастили в лабораторных условиях ткань печени с собственными кровеносными сосудами.

Это открытие может помочь людям, страдающим гемофилией, заболеваниями печени или нуждающимся в пересадке органов.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering.

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Научный эксперимент

Они взяли стволовые клетки, из которых может вырасти любой орган, и создали из них органоид печени — мини-версию настоящей печени.

Самое важное — ткань сама создала кровеносные сосуды, которые действительно работают, как в живом организме.

Они питают, помогают ей функционировать и выделять вещества, предотвращающие кровотечение.

Как это поможет людям

— Наше исследование является важным шагом в понимании того, как клетки взаимодействуют во время развития печени. Мы смогли создать функциональные синусоидальные сосуды, что открывает новые возможности для изучения различных биологических процессов и заболеваний, а также для лечения проблем со свертываемостью крови и других состояний, — отмечают ученые.

Прежде всего это пациенты с гемофилией, болезнью, при которой организм не вырабатывает фактор VIII — белок, необходимый для остановки крови.

Новые органоиды производят этот фактор, и когда его ввели мышам с гемофилией, те перестали терять кровь.

Кроме того, эта технология может помочь людям с печеночной недостаточностью, ведь искусственная ткань со временем поможет восстанавливать поврежденный орган.

Если такие ткани удастся выращивать в больших количествах, их можно будет использовать для лечения тысяч пациентов по всему миру.

Технологию уже планируют адаптировать для создания сосудов в других органах — почках, легких, сердце.

То есть мы приближаемся к уровню медицины, когда поврежденный орган можно будет не только лечить, но и полностью восстановить.

Источник: ЕurekАlert

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