Почти фантастика: ученые оживили искусственную печень стволовыми клетками
Американские и японские ученые впервые вырастили в лабораторных условиях ткань печени с собственными кровеносными сосудами.
Это открытие может помочь людям, страдающим гемофилией, заболеваниями печени или нуждающимся в пересадке органов.
Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Biomedical Engineering.
Научный эксперимент
Они взяли стволовые клетки, из которых может вырасти любой орган, и создали из них органоид печени — мини-версию настоящей печени.
Самое важное — ткань сама создала кровеносные сосуды, которые действительно работают, как в живом организме.
Они питают, помогают ей функционировать и выделять вещества, предотвращающие кровотечение.
Как это поможет людям
— Наше исследование является важным шагом в понимании того, как клетки взаимодействуют во время развития печени. Мы смогли создать функциональные синусоидальные сосуды, что открывает новые возможности для изучения различных биологических процессов и заболеваний, а также для лечения проблем со свертываемостью крови и других состояний, — отмечают ученые.
Прежде всего это пациенты с гемофилией, болезнью, при которой организм не вырабатывает фактор VIII — белок, необходимый для остановки крови.
Новые органоиды производят этот фактор, и когда его ввели мышам с гемофилией, те перестали терять кровь.
Кроме того, эта технология может помочь людям с печеночной недостаточностью, ведь искусственная ткань со временем поможет восстанавливать поврежденный орган.
Если такие ткани удастся выращивать в больших количествах, их можно будет использовать для лечения тысяч пациентов по всему миру.
Технологию уже планируют адаптировать для создания сосудов в других органах — почках, легких, сердце.
То есть мы приближаемся к уровню медицины, когда поврежденный орган можно будет не только лечить, но и полностью восстановить.
Источник: ЕurekАlert