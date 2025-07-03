Почему женщины после 50 меньше злятся — исследование
Новое исследование показало, как меняется эмоциональное состояние женщин во время менопаузы.
Как менопауза влияет на эмоции
Ранее большинство исследований, связанных с гневом, сосредотачивалось на сердечно-сосудистых проблемах: артериальном давлении, ишемической болезни сердца, а также связи гнева с депрессией.
Но сейчас ученых интересовало, как репродуктивные функции и хронологический возраст влияют на эмоциональное состояние, в частности уровень агрессивности.
Оказалось, что с возрастом негативные эмоции утихают и почти исчезают. Это объясняет, почему от гормональных всплесков больше страдают молодые, в среднем возрасте контролировать состояние гораздо проще.
— Психическое здоровье во время менопаузы часто недооценивают, хотя оно существенно влияет на качество жизни женщины — дома, на работе, в обществе. Если женщины будут знать, чего ожидать, и будут иметь инструменты для эмоциональной саморегуляции — это сделает их жизнь значительно лучше, — говорит Моника Кристмас.
Исследователи советуют проводить больше исследований в этой области и создавать программы эмоциональной поддержки и управления гневом, особенно для женщин в перименопаузе.
Источник: ScienceDaily