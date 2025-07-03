Почему женщины после 50 меньше злятся — исследование

Новое исследование показало, как меняется эмоциональное состояние женщин во время менопаузы.

Как менопауза влияет на эмоции

Ранее большинство исследований, связанных с гневом, сосредотачивалось на сердечно-сосудистых проблемах: артериальном давлении, ишемической болезни сердца, а также связи гнева с депрессией.

Но сейчас ученых интересовало, как репродуктивные функции и хронологический возраст влияют на эмоциональное состояние, в частности уровень агрессивности.

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Оказалось, что с возрастом негативные эмоции утихают и почти исчезают. Это объясняет, почему от гормональных всплесков больше страдают молодые, в среднем возрасте контролировать состояние гораздо проще.

— Психическое здоровье во время менопаузы часто недооценивают, хотя оно существенно влияет на качество жизни женщины — дома, на работе, в обществе. Если женщины будут знать, чего ожидать, и будут иметь инструменты для эмоциональной саморегуляции — это сделает их жизнь значительно лучше, — говорит Моника Кристмас.

Исследователи советуют проводить больше исследований в этой области и создавать программы эмоциональной поддержки и управления гневом, особенно для женщин в перименопаузе.

Источник: ScienceDaily

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