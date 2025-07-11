Существенно снизит цены на онкопрепараты в Украине: детали соглашения с компанией Roche
ГП Медицинские закупки заключило с швейцарской международной фармкомпанией Roche соглашение о локализации производства инновационных онкологических препаратов. Документ был подписан во время Ukraine Recovery Conference 2025 в Риме.
Как соглашение с Roche снизит цены на онкопрепараты в Украине
Как отмечается в сообщении, полноценное партнерство с глобальным лидером по разработке инновационных лекарств позволит существенно снизить стоимость препаратов и, соответственно, увеличить количество пациентов, обеспеченных современным лечением.
— Согласно инвестиционному соглашению, швейцарская международная компания Roche будет поставлять в Украину лекарственные средства in bulk – то есть в готовом к фасовке виде. А уже на базе нашего филиала Медснабжения мы будем осуществлять их конечную упаковку, маркировку и поставку пациентам, — говорится в сообщении.
В ГП Медзакупки отметили, что, по подсчетам компании Roche, в течение 5 лет заключенное инвестиционное соглашение позволит обеспечить лекарствами более 5 800 пациентов.
В частности, будут закупать лекарства от двух самых распространенных видов онкологии в Украине:
- атезолизумаб (Тецентрик) – для лечения немелкоклеточного рака легких;
- пертузумаб + трастузумаб (Фесго) — для лечения HER2-положительного рака молочной железы.
Первые украинские пациенты смогут получить лекарство с локализованного производства уже в 2027 году.
Источник: ГП Медзакупки
Фото: ГП Медзакупки