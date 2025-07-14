Едва не отказала печень из-за превышенной дозы капсул куркумы: случай в США

В США 57-летняя женщина едва не умерла от интоксикации печени из-за потребления превышенной дозы куркумы — ежедневное количество капсул было в десять раз больше.

Как чрезмерное потребление капсул куркумы привело к повреждению печени

57-летняя американка Кейти Моган решила принимать куркуму для уменьшения воспаления и боли в суставах.

В течение нескольких недель женщина потребляла более 2 г куркумы в день вместо 204 мг (то есть доза была в 10 раз больше нормы).

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Через некоторое время она почувствовала боль в животе, усталость, тошноту. Узнав о росте случаев отравления из-за злоупотребления пищевыми добавками, она сравнила свои симптомы с описанными в новостях и решила обратиться в больницу.

Во время обследования выяснилось, что уровень ферментов печени в 60 раз превышал норму.

Чтобы как можно быстрее вывести токсичные вещества из крови, пациентке назначили капельницу. В течение шести дней пребывания в больнице состояние женщины восстановилось и она начала чувствовать себя намного лучше.

Сейчас Кейт пообещала медикам не употреблять пищевые добавки без назначения врача.

Этот случай является очередным напоминанием об опасности самолечения из-за непредсказуемых побочных эффектов или противопоказаний, способных нанести вред организму и даже привести к фатальным последствиям.

Источник : NBC News

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