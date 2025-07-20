61-летний мужчина в США погиб после того, как его затянуло в аппарат МРТ

На Лонг-Айленде в штате Нью-Йорк 61-летний мужчина погиб после того, как его затащило в аппарат МРТ из-за металлической цепи на шее.

Почему мужчину затянуло в МРТ-аппарат

По данным департамента полиции округа Нассау, мужчина неожиданно вошел в сканирующую комнату, когда аппарат проводил обследование. Мощный магнит мгновенно поднял его с ног и втянул внутрь томографа. Менее чем через сутки после инцидента пострадавший скончался от полученных травм.

Очевидцы рассказали полиции, что мужчина проигнорировал запрет входа после, как услышал крики своего родственника, которому делали МРТ.

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Врачи и персонал университетской больницы North Shore подчеркивают: магнитно-резонансная томография безопасна только при условии четкого соблюдения протоколов. Даже небольшой металлический предмет может превратиться в смертельную угрозу из-за сильного магнитного поля.

— Последствия могут быть катастрофическими — именно поэтому существуют строгие меры безопасности, — объяснила врач Паял Суд.

В частности, опасность представляют кислородные баллоны, инвалидные коляски или металлические украшения. Все пациенты перед сканированием должны снимать с себя металлические и электронные предметы.

По словам Чарльза Винтерфельдта, директора отдела визуализации North Shore, любой металл “действует как торпеда, направленная в центр магнита”.

Полиция округа Нассау расследует происшествия. Имя погибшего пока не разглашается.

Клиника Nassau Open MRI, где произошел инцидент, от комментариев воздержалась.

Источник: CBS News

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