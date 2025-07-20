Хроническая венозная недостаточность у Трампа: насколько опасна и можно ли вылечить

Доцент медицинских наук из Университета Вуллонгонга (Австралия) Тереза Ларкин объяснила, что означает диагноз “хроническая венозная недостаточность”, который поставили 79-летнему президенту США Дональду Трампу после появления у него отеков голеней, а также рассказала, может ли это заболевание привести к другим проблемам со здоровьем.

Что такое хроническая венозная недостаточность

Хроническая венозная недостаточность — заболевание вен, поражающее преимущественно ноги.

При этой патологии обратный ток крови к сердцу затрудняется. Другими словами, кровь застаивается в ногах, вместо того чтобы свободно подниматься по ногам, тазу и животу к сердцу.

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Застой крови в ногах создает повышенное давление в венах ног и стоп. Это может привести к отекам, изменению цвета кожи, варикозному расширению вен и даже к образованию язв.

По словам эксперта, вероятность развития хронической венозной недостаточности повышают ряд факторов. Так, курение и перенесенный ранее тромбоз глубоких вен тесно связаны с этим заболеванием.

К другим факторам риска относятся пожилой возраст, беременность, ожирение и длительное пребывание в неподвижном состоянии.

Насколько опасна хроническая венозная недостаточность

Сама по себе хроническая венозная недостаточность не представляет угрозы для жизни, но является прогрессирующим заболеванием. Она увеличивает риск развития других, более серьезных патологий.

В частности, это тромбоэмболия легочной артерии — образования тромбов в легких, представляющих угрозу для жизни.

В ногах наиболее серьезным последствием хронической венозной недостаточности является развитие венозных язв. Венозные язвы могут быть болезненными, склонными к инфицированию (например, к развитию флегмоны) и часто рецидивируют.

Исследования показали, что у 4% взрослых в возрасте 65 лет и старше в США развиваются венозные язвы вследствие хронической венозной недостаточности.

Можно ли вылечить хроническую венозную недостаточность

Возможность и способ лечения хронической венозной недостаточности во многом зависят от ее причины.

Первоначальное консервативное лечение обычно включает в себя поднятие ног и ношение компрессионных чулок.

Поднятие ног выше уровня тела способствует обратному току крови к сердцу под действием силы тяжести. Компрессионные чулки помогают проталкивать кровь из вен ног к сердцу.

В более прогрессирующих или тяжелых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство для фиксации внутренней поверхности вен, удаления любого лежащего в основе тромбоза глубоких вен или установки стента в случае сдавливания вены.

По словам медика, в целом, у Трампа диагностировано распространенное для его возраста заболевание, и врачи исключили серьезные сопутствующие заболевания.

Однако это напоминание о важности здоровья вен и факторах риска развития венозных заболеваний, резюмировала эксперт.

Источник : MedicalXpress

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