Нейрохирург назвал три популярных продукта, которые снижают когнитивные способности

Ведущий нейрохирург из Индии Равиш Сункара раскрыл скрытые опасности, таящиеся в обычной еде. По его словам, ваши любимые закуски влиять на здоровье мозга сильнее, чем вы думаете.

Сункара утверждает, что провел более 1000 нейрохирургических операций, и подчеркнул важность правильного питания для предотвращения снижения когнитивных способностей.

Какие продукты могут уменьшить объем мозга

По словам нейрохирурга, в первую очередь речь идет о продуктах, которые содержат много трансжиров, таких как жареная во фритюре еда или упакованные закуски. Они вызывают серьезные воспаления в мозге и приводят к множеству проблем в долгосрочной перспективе..

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Рекомендации согласуются с результатами нескольких исследований, включая опубликованную в 2014 году статью под названием “Насыщенные и трансжиры и деменция: систематический обзор” Нила Д. Барнарда, Энн Э. Баннер и Ульки Агарвал, в которой устанавливается связь между потреблением пищи и деменцией.

— Номер 2 — это напитки с высоким содержанием сахара, который вызывает резкие скачки уровня глюкозы в крови, особенно в жидкой форме, — пояснил Сункара.

По его словам, множество скачков напряжения со временем приводят к утомлению мозга. В долгосрочной перспективе это может даже привести к уменьшению его объема.

Исследование, найденное в базе данных научных статей ScienceDirect, подтверждает эту идею, утверждая, что сокращение потребления сладких напитков может стать профилактической стратегией когнитивных расстройств.

Чрезмерное употребление этих продуктов, особенно среди пожилых пациентов, было связано с проблемами памяти и другими формами снижения когнитивных способностей.

Третья группа продуктов — это ультраобработанная пища, которая вызывает множество проблем с кишечником.

По словам эксперта, ультраобработанные продукты часто содержат ингредиенты, которые обычно не используются в домашней кулинарии, такие как искусственные красители, ароматизаторы и консерванты.

— Это приводит к нарушению связи между кишечником и мозгом. Помните, ваш мозг работает на основе того, что вы едите, — предупреждает Сункара.

Национальная медицинская библиотека правительства США опубликовала исследование, в котором предполагается наличие связи между ультраобработанными продуктами и снижением когнитивных способностей.

В статье говорится, что в когортном исследовании с участием 10 775 человек. Выяснилось, что более высокое потребление ультраобработанных продуктов было связано с более высокой скоростью снижения глобальных и исполнительных функций после медианного периода наблюдения в 8 лет.

Источник: Express

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