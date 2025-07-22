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Виктория Яснопольская, журналист
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Открыл глаза и спросил о дочерях: в Италии ожил умерший мужчина

в Італії чоловік помер і через пів години ожив
Фото: Pixabay

В Италии, в коммуне Тарквиния, у 78-летнего мужчины ливийского происхождения случился так называемый “синдрома Лазаря”: после того, как врачи констатировали смерть, у него произошла спонтанная реанимация и он ожил.

Синдром Лазаря у 78-летнего мужчины: объяснение врачей

Как пишет издание, пациент перенес две остановки сердца, но после того как сотрудники службы спасения 118 констатировали смерть, сердце снова начало биться. Прибывший в это время самолет санитарной авиации Pegaso был отправлен обратно.

— Невероятное произошло почти через 30 минут: мужчина, которого оставили в машине скорой помощи в ожидании катафалка, внезапно открыл глаза и, встав, спросил о своих дочерях, — говорится в сообщении.В Италии мужчину признали мертвым, но он ожил через 30 минут: что произошло Фото 1

По словам врачей, “воскрешение” на самом деле связано с очень редким явлением, известным как “синдром Лазаря” — внезапное восстановление жизненных функций, спонтанная реанимация.

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Пожилой мужчина сейчас госпитализирован для обследования. Его состояние стабильное. 

Сообщается, что в ходе инцидента также пострадал сотрудник карабинеров. Когда во время спасательной операции он зашел в дом пострадавшего, на него напала собака, которую ветеринарная служба пыталась поймать и временно взять на передержку. Этот сотрудник также госпитализирован.

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Источник: La Stampa

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