Длительное горе почти вдвое повышает риск смерти: исследование

Люди, пережившие утрату и постоянно испытывающие сильное горе, чаще обращались за медицинской помощью и имели более высокую вероятность умереть в течение 10 лет.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Дании.

Влияние длительного горя: исследование

По словам научного сотрудника-постдокторанта Исследовательского отдела общей врачебной практики в Орхусе Метте Кьергора Нильсена, это первое исследование, изучающее в большой когорте долгосрочное использование медицинской помощи и закономерности смертности в течение десятилетия после утраты.

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Нильсен и соавторы выделили пять общих траекторий развития в этой когорте, основываясь на изменении интенсивности симптомов горя в течение первых трех лет после потери близкого человека.

Они измерили это с помощью проверенного опросника Пролонгированное горе-13 (PG-13), который оценивает симптомы с помощью 13 вопросов.

У людей с низкой траекторией (38%) наблюдался устойчиво низкий уровень симптомов горя, в то время как у 6% наблюдалась высокая траектория с устойчиво повышенным уровнем.

Три другие категории находились между этими крайностями: 18% и 29% следовали траекториям “высокий, но снижающийся” и “умеренный, но снижающийся” соответственно, а 9% следовали траектории позднего начала с пиком симптомов примерно через шесть месяцев после утраты.

Исследователи продлили наблюдение за участниками в общей сложности на 10 лет, за исключением тех, кто умер или эмигрировал ранее.

Для этого группа использовала данные из Национального регистра здравоохранения Дании, чтобы оценить, как часто каждый участник получал терапевтические беседы от врача общей практики или специалиста, а также получал какие-либо психотропные препараты.

Записи из Датского регистра причин смерти содержали информацию о смерти по любой причине.

— Ранее мы обнаружили связь между выраженными симптомами горя и более высокими показателями сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с психическим здоровьем и даже самоубийств. Но связь со смертностью требует дальнейшего изучения, — сказал Нильсен.

Авторы отмечают, что люди с риском высокой степени горя могут быть распознаны для раннего вмешательства, поскольку данные показали, что этим пациентам чаще прописывали психотропные препараты, даже до их утраты.

Источник : MedicalXpress

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