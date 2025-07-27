В Харькове от обстрелов пострадали 44 из 58 коммунальных медучреждений — мэр

В Харькове в результате обстрелов пострадало большинство коммунальных медицинских учреждений — 44 из 58. Некоторые из них подвергались ударам неоднократно.

Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

Будни харьковских медиков

По словам городского головы Харькова, это горькая статистика. Но, несмотря ни на что, система здравоохранения города функционирует не хуже, чем до войны. И все это – благодаря нашим героическим медикам.

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— Будем откровенны: будни харьковских врачей, фельдшеров, медсестер совсем не похожи на будни коллег из большинства других городов Украины, — говорится в сообщении мэра.

Ведь кроме привычных пациентов с хроническими заболеваниями, ургентными состояниями, послеоперационным уходом, они ежедневно спасают раненых после вражеских ударов. Каждый день работают под угрозой обстрелов, под взрывами, среди обломков.

— Почет медикам, которые часто в боевых условиях возвращают защитников и защитниц к жизни! Благодарен каждому медработнику – за профессионализм, за выдержку, за то, что остались с людьми в родном городе в эти тяжелые времена! — написал Игорь Терехов в своем привествии в честь Дня медицинского работника.

Источник: Игорь Терехов

Фото: Минздрав

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