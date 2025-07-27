В Харькове от обстрелов пострадали 44 из 58 коммунальных медучреждений — мэр
В Харькове в результате обстрелов пострадало большинство коммунальных медицинских учреждений — 44 из 58. Некоторые из них подвергались ударам неоднократно.
Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.
Будни харьковских медиков
По словам городского головы Харькова, это горькая статистика. Но, несмотря ни на что, система здравоохранения города функционирует не хуже, чем до войны. И все это – благодаря нашим героическим медикам.
— Будем откровенны: будни харьковских врачей, фельдшеров, медсестер совсем не похожи на будни коллег из большинства других городов Украины, — говорится в сообщении мэра.
Ведь кроме привычных пациентов с хроническими заболеваниями, ургентными состояниями, послеоперационным уходом, они ежедневно спасают раненых после вражеских ударов. Каждый день работают под угрозой обстрелов, под взрывами, среди обломков.
— Почет медикам, которые часто в боевых условиях возвращают защитников и защитниц к жизни! Благодарен каждому медработнику – за профессионализм, за выдержку, за то, что остались с людьми в родном городе в эти тяжелые времена! — написал Игорь Терехов в своем привествии в честь Дня медицинского работника.
Источник: Игорь Терехов
Фото: Минздрав