Серьезные трудности с эмпатией: симптомы и лечение синдрома Аспергера
Эксперты National Library of Medicine объяснили, что такое синдром Аспергера и какие внешние и поведенческие признаки имеют люди с этим синдромом.
Причины развития синдрома Аспергера
По словам экспертов, причины развития синдрома Аспергера до конца не выяснены. Немаловажную роль играют гены и особенности раннего развития мозга, но однозначных выводов пока нет.
Подростки и взрослые с синдромом Аспергера испытывают трудности в социализации и психоэмоциональном развитии. Они часто кажутся замкнутыми, а их неловкость усложняет общение.
Однако их интеллектуальные и речевые способности обычно не страдают – наоборот, среди них часто встречаются люди с высоким IQ. Однако с эмпатией и навыками общения часто возникают серьезные затруднения.
Одна из ярких черт синдрома – узкие, необычные увлечения. Это могут быть коллекции уникальных марок, глубокий интерес к редким темам. Причем люди с синдромом Аспергера могут часами рассказывать о своем хобби, не замечая, что собеседник уже устал или утратил интерес к разговору.
Симптомы синдрома Аспергера
У каждого человека проявления синдрома могут отличаться. Однако существует ряд общих черт:
- трудности в установлении и поддержании дружеских отношений;
- склонность к изоляции или минимальному общению;
- необычный зрительный контакт: либо избегают его, либо пристально смотрят в глаза;
- сложности в понимании мимики и жестов;
- буквальное восприятие информации;
- трудности с пониманием юмора и сарказма;
- недостаточно развитая эмпатия и эмоциональный контроль;
- разговоры преимущественно о себе и своих интересах;
- привязанность к рутине и строгому расписанию.
В отличие от других расстройств аутистического спектра, у людей с синдромом Аспергера обычно нет задержки речевого развития. Однако сама речь может быть необычной: слишком формальной, монотонной, напоминать “голос робота”, отличаться громкостью или повторяемостью.
Многие очень остро воспринимают окружающую среду: их могут раздражать громкие звуки, резкие запахи или текстуры пищи.
Лечение синдрома Аспергера
К сожалению, полностью избавиться от синдрома Аспергера невозможно. Главная задача специалистов – поведенческая коррекция, развитие социальных навыков, помощь в адаптации.
Иногда может потребоваться медикаментозная поддержка, например при наличии тревожных расстройств или агрессивного поведения. В этих случаях применяют современные препараты – атипичные антипсихотики или антидепрессанты.
Без помощи и коррекции симптомы могут усиливаться, повышается риск депрессии и тревожности.
Источник: National Library of Medicine