Серьезные трудности с эмпатией: симптомы и лечение синдрома Аспергера

Эксперты National Library of Medicine объяснили, что такое синдром Аспергера и какие внешние и поведенческие признаки имеют люди с этим синдромом.

Причины развития синдрома Аспергера

По словам экспертов, причины развития синдрома Аспергера до конца не выяснены. Немаловажную роль играют гены и особенности раннего развития мозга, но однозначных выводов пока нет.

Подростки и взрослые с синдромом Аспергера испытывают трудности в социализации и психоэмоциональном развитии. Они часто кажутся замкнутыми, а их неловкость усложняет общение.

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Однако их интеллектуальные и речевые способности обычно не страдают – наоборот, среди них часто встречаются люди с высоким IQ. Однако с эмпатией и навыками общения часто возникают серьезные затруднения.

Одна из ярких черт синдрома – узкие, необычные увлечения. Это могут быть коллекции уникальных марок, глубокий интерес к редким темам. Причем люди с синдромом Аспергера могут часами рассказывать о своем хобби, не замечая, что собеседник уже устал или утратил интерес к разговору.

Симптомы синдрома Аспергера

У каждого человека проявления синдрома могут отличаться. Однако существует ряд общих черт:

трудности в установлении и поддержании дружеских отношений;

склонность к изоляции или минимальному общению;

необычный зрительный контакт: либо избегают его, либо пристально смотрят в глаза;

сложности в понимании мимики и жестов;

буквальное восприятие информации;

трудности с пониманием юмора и сарказма;

недостаточно развитая эмпатия и эмоциональный контроль;

разговоры преимущественно о себе и своих интересах;

привязанность к рутине и строгому расписанию.

В отличие от других расстройств аутистического спектра, у людей с синдромом Аспергера обычно нет задержки речевого развития. Однако сама речь может быть необычной: слишком формальной, монотонной, напоминать “голос робота”, отличаться громкостью или повторяемостью.

Многие очень остро воспринимают окружающую среду: их могут раздражать громкие звуки, резкие запахи или текстуры пищи.

Лечение синдрома Аспергера

К сожалению, полностью избавиться от синдрома Аспергера невозможно. Главная задача специалистов – поведенческая коррекция, развитие социальных навыков, помощь в адаптации.

Иногда может потребоваться медикаментозная поддержка, например при наличии тревожных расстройств или агрессивного поведения. В этих случаях применяют современные препараты – атипичные антипсихотики или антидепрессанты.

Без помощи и коррекции симптомы могут усиливаться, повышается риск депрессии и тревожности.

Источник: National Library of Medicine

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