На временно оккупированных территориях наблюдается критический дефицит медицинского персонала: нехватка врачей и медсестер достигает 30-40%. При этом основные ресурсы направлены на обслуживание военных группировок, а не мирного населения.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Российские медики не хотят работать на ВОТ: что известно

На временно оккупированных территориях Украины сложилась катастрофическая ситуация с оказанием медицинской помощи.

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Несмотря на ротации так называемых гастролеров из РФ, нехватка врачей и медсестер достигает 30-40%.

По наблюдениям аналитиков ЦНС, российские медики неохотно выезжают на оккупированные территории, поскольку осознают свою роль захватчиков и не желают работать в опасной среде.

Это лишь усугубляет существующий кризис, ведь медицинская система на ВОТ фактически парализована.

Все доступные ресурсы направляются исключительно на обслуживание военных, тогда как местное гражданское население остается без элементарных медицинских услуг.

— Приоритеты очевидны: не здоровье гражданских, а содержание системы террора, — отмечают в ЦНС.

Напомним, что вопрос оказания медицинской помощи в условиях оккупации урегулирован Конвенцией о защите гражданского населения во время войны, Дополнительным протоколом к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающимся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, от 8 июня 1977 года, Уголовным кодексом Украины и законодательством в сфере государственных гарантий по медицинскому обслуживанию населения.

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