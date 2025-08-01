Оборвать общение без объяснений: назвали самую жесткую форму психического насилия

Гостинг является самой опасной формой психического насилия. Это когда человек неожиданно, без объяснения причин обрывает общение и исчезает из жизни другого.

К таком выводу пришли американские ученые из Университета Уэйна. Они воспроизвели ситуацию гостинга в лабораторных условиях и проанализировали реакции участников эксперимента.

Как гостинг влияет на психику: исследование

В ходе научного эксперимента ученые смоделировали знакомство в режиме онлайн: каждому из более 380 добровольцев предложили представить, что они познакомились с человеком по имени Тейлор в специальном приложении для знакомств, обменялись сообщениями и дважды успешно сходили на свидание.

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Затем участники посылали Тейлору запрос на следующую встречу и получали один из трех ответов: положительный, отказ или молчание (то есть становились жертвами гостинга).

Психологи тщательно отслеживали эмоции и поведение участников: измеряли уровень негативных переживаний, самооценку, степень привязанности к воображаемому партнеру и желание восстановить контакт или следить за ним в социальных сетях.

В итоге выяснилось, что гостинг вызывал у людей подавленность и снижал самооценку.

Возникшая неопределенность в общении толкала участников снова и снова проверять страницы Тейлора в соцсетях или даже попытаться написать или позвонить по телефону через день.

При этом само молчание вызвало наибольшее смятение относительно будущего контактов – людям было трудно понять, все ли действительно закончено.

Во втором эксперименте ученые также попросили участников оценить вероятность того, что они сами будут инициировать новое общение или даже намеренно появятся там, где бывает “пропавший” партнер.

Выяснилось, что именно гостинг провоцировал сильнейшее желание вернуть отношения, тогда как прямой отказ, напротив, помогал быстрее отпустить ситуацию.

Ученые пришли к выводу, что гостинг – это особый вид психологической травмы в отношениях. Он не вызывает больше негативных эмоций, чем отказ, но оставляет человека в состоянии неопределенности, заставляя дольше переживать и искать не существующие знаки.

По мнению авторов, откровенное общение – всегда лучший выбор, чем молчаливое бегство.

Источник: Personal Relationships

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