Во Флориде медсестра с фальшивыми документами за полгода осмотрела более 4 тыс. пациентов
- Во Флориде медсестра работала в больнице полгода с фальшивыми документами, обслуживая более 4 400 пациентов.
- 29-летняя Отем Бардиса была арестована по семи эпизодам незаконной медицинской практики и мошенничества с персональными данными.
- Полиция призывает всех пациентов, которые могли пострадать от фейковой медсестры, обращаться на специальную электронную почту для расследования дела.
В США арестовали женщину по подозрению в том, что она выдавала себя за дипломированную медсестру.
Полгода работала медсестрой по фальшивой лицензии: что известно
Полицейское расследование было начато после того, как руководство больницы расторгло контракт с Отем Бардисой из-за сомнений относительно ее квалификации.
Следователи установили, что 29-летняя женщина оказала медицинские услуги 4 486 пациентам в период с июня 2024 года по январь 2025 года.
— Это один из самых тревожных случаев медицинского мошенничества, которые мы когда-либо расследовали, — заявил шериф округа Флаглер Рик Стэйли.
С июля 2023 года по январь 2025 года Бардиса работала в компании AdventHealth Palm Coast Parkway в Палм-Косте.
Ее обвиняют в предоставлении поддельных документов и номера лицензии, принадлежащей медсестре с таким же именем, которая работала в другой больнице по программе AdventHealth.
В офисе шерифа сообщили, что она объяснила несоответствие тем, что недавно вышла замуж и сменила фамилию. Ее попросили предоставить свидетельство о браке, но она этого не сделала.
В январе Бардисе предложили повышение. Коллега сообщила о ней властям, когда выяснилось, что срок действия лицензии помощника медсестры, по которой она устроилась на работу, истек.
Затем ее контракт был расторгнут, и началось семимесячное уголовное расследование.
Детективы оформили ордер на ее арест по семи пунктам обвинения в осуществлении медицинской деятельности без лицензии и семи пунктам обвинения в мошенническом использовании персональных идентификационных данных.
5 августа ее арестовали у нее дома, в медицинской форме.
Бардиса была заключена под стражу в следственном изоляторе имени шерифа Перри Холла, где ей назначен залог в размере $70 тыс.