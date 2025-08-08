Во Флориде медсестра с фальшивыми документами за полгода осмотрела более 4 тыс. пациентов

Главное Во Флориде медсестра работала в больнице полгода с фальшивыми документами, обслуживая более 4 400 пациентов.

29-летняя Отем Бардиса была арестована по семи эпизодам незаконной медицинской практики и мошенничества с персональными данными.

Полиция призывает всех пациентов, которые могли пострадать от фейковой медсестры, обращаться на специальную электронную почту для расследования дела.

В США арестовали женщину по подозрению в том, что она выдавала себя за дипломированную медсестру.

Полгода работала медсестрой по фальшивой лицензии: что известно

Полицейское расследование было начато после того, как руководство больницы расторгло контракт с Отем Бардисой из-за сомнений относительно ее квалификации.

Следователи установили, что 29-летняя женщина оказала медицинские услуги 4 486 пациентам в период с июня 2024 года по январь 2025 года.

Сейчас смотрят

— Это один из самых тревожных случаев медицинского мошенничества, которые мы когда-либо расследовали, — заявил шериф округа Флаглер Рик Стэйли.

С июля 2023 года по январь 2025 года Бардиса работала в компании AdventHealth Palm Coast Parkway в Палм-Косте.

Ее обвиняют в предоставлении поддельных документов и номера лицензии, принадлежащей медсестре с таким же именем, которая работала в другой больнице по программе AdventHealth.

В офисе шерифа сообщили, что она объяснила несоответствие тем, что недавно вышла замуж и сменила фамилию. Ее попросили предоставить свидетельство о браке, но она этого не сделала.

В январе Бардисе предложили повышение. Коллега сообщила о ней властям, когда выяснилось, что срок действия лицензии помощника медсестры, по которой она устроилась на работу, истек.

Затем ее контракт был расторгнут, и началось семимесячное уголовное расследование.

Детективы оформили ордер на ее арест по семи пунктам обвинения в осуществлении медицинской деятельности без лицензии и семи пунктам обвинения в мошенническом использовании персональных идентификационных данных.

5 августа ее арестовали у нее дома, в медицинской форме.

Бардиса была заключена под стражу в следственном изоляторе имени шерифа Перри Холла, где ей назначен залог в размере $70 тыс.

Источник : ВВС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.