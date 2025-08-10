Медики на Покровском направлении получили инновационные комплексы для полевой хирургии

Главное Уникальные портативные инновационные системы получили медики на Покровском направлении.

Комплекс SurgiBox помещается в рюкзаке и может быть настроен в считанные минуты.

Система передана в рамках поддержки нуля службой военного капелланства ОСГВ Дніпро.

Фронтовые медики на Покровском направлении получили уникальные портативные инновационные системы для проведения безотлагательных хирургических вмешательств в полевых условиях.

Об этом сообщили в оперативно-стратегической группировке войск Днепр.

Уникальные системы для операций в полевых условиях: что известно

Как стало известно, оборудование передано в медицинское подразделение первой линии обороны в рамках программы поддержки нуля службой военного капелланства ОСГВ Днепр.

Комплекс SurgiBox, который называют “операционной в рюкзаке”, является незаменимым для проведения оперативных вмешательств в боевых условиях при отсутствии необходимой гражданской или военной медицинской инфраструктуры.

Это удобная и компактная система, состоящая из стерильного купола с проемами внутрь, фильтрующего модуля и аккумулятора.

Все это помещается в рюкзаке и может быть настроено в считанные минуты.

— Военные капелланы постоянно поддерживают воинов на самых горячих участках фронта. Именно поэтому служба военного капелланства группировки выступила инициатором создания программы поддержки нуля, — говорится в сообщении.

Как отметил представитель службы военного капелланства ОСУВ Днепр, главная цель — создание дополнительных условий для обеспечения военных всем необходимым именно на нуле, где происходит непосредственный боевой контакт с противником.

Источник: ОСГВ Дніпро

