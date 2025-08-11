Для работы под обстрелами: в Харькове строят подземный корпус областной больницы

Главное Областная больница в Харькове обслуживает более 200 тыс. пациентов в год.

Подземный корпус будет оборудован всем необходимым для работы во время обстрелов.

В Харьковской областной клинической больнице идет строительство подземного медицинского корпуса, который позволит оказывать помощь пациентам даже во время обстрелов.

Об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила в своем Telegram-канале.

Модернизация областной больницы в Харькове: что известно

Премьер-министр вместе с министром здравоохранения Виктором Ляшко посетили Харьковскую областную клиническую больницу, где ознакомились с процессом модернизации одного из крупнейших медицинских учреждений региона.

Из сообщения Юлии Свириденко стало известно, что в медучреждении идет строительство подземного медицинского корпуса, который позволит оказывать помощь пациентам даже во время обстрелов.

— В нем планируется разместить операционные, отделения интенсивной терапии, лаборатории и другое необходимое оборудование, — говорится в сообщении.

Премьер-министр отметила, что больница продолжает функционировать, несмотря на регулярные вражеские обстрелы, ежегодно обслуживая около 200 тыс. пациентов.

Так, за последний период здесь завершили ремонт приемно-диагностического отделения и отделения экстренной помощи, а также закупили современное медицинское оборудование.

Отмечается, что у подземного медицинского комплекса будет полный набор необходимого оборудования: операционные залы, отделения интенсивной терапии и лаборатории.

Такая инфраструктура позволит медицинскому персоналу оказывать квалифицированную помощь пациентам даже в условиях обстрелов и других угроз безопасности.

Источник: Юлия Свириденко

Фото: Юлия Свириденко

