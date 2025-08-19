Количество больных коронавирусом за неделю возросло втрое – ЦОЗ

Главное В Украине за неделю зафиксировано 3 540 случаев Covid-19 - в три раза больше, чем на прошлой неделе.

Среди причин роста - новые штаммы вируса, миграция, снижение иммунитета, несоблюдение мер защиты.

Обнаружены штаммы Stratus и Nimbus, которые быстро распространяются среди молодежи и детей в легкой или бессимптомной форме.

За минувшую неделю, по сравнению с предыдщуей, количество заболевших коронавирусной инфекцией в Украине выросло в три раза и составило 3 540 новых случаев Covid-19.

Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко.

Ситуация с коронавирусом в Украине: что известно

По словам эксперта, если сравнивать ситуацию с предыдущим годом, то тогда за неделю медики регистрировали до 15 тыс. случаев заболевания. В этом году показатели значительно ниже.

Алексей Даниленко проинформировал об основных причинах заболеваемости. Это, в частности:

снижение уровня иммунитета — как поствакцинального, так и после перенесенного заболевания;

миграция и активные путешествия;

несоблюдение мер индивидуальной защиты;

появление новых вариантов вируса.

— Мы регистрируем на территории Украины новые штаммы вируса — это Stratus и уже есть два случая Nimbus, — проинформировал Даниленко.

Эксперт отметил, что могут быть осложнения, особенно у групп риска, но в целом новые штаммы не приводят к более тяжелому течению заболевания.

По его словам, в подавляющем большинстве случаев клиника ограничивается симптомами со стороны верхних дыхательных путей, фактически она схожа с классической клиникой Covid-19.

Даниленко добавил, что новые штаммы коронавируса характеризуются тем, что легче распространяются среди детей и молодежи именно в виде легких и бессимптомных форм, что является одной из причин более легкого и быстрого заражения.

Эксперт призвал следовать следующим советам при выявлении заболевания:

при появлении первых симптомов заболевания, ннужно оставаться дома, чтобы не подвергать опасности окружающих;

обратиться за медицинской помощью и не заниматься самолечением;

использовать средства индивидуальной защиты в месяцах скопления людей, особенно при наличии граждан с симптомами заболевания.

Источник: телемарафон

