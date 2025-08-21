В Украине расширили список бесплатных лекарств: что нового в списке

Стало известно, как после вчерашнего решения Кабмина изменился список бесплатных лекарств в Украине.

Об изменениях сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Расширен список бесплатных лекарств: что известно

Глава правительства заявила о расширении перечня бесплатных лекарств и медицинских изделий, закупаемых государством. Свириденко уточнила, что в новый список включены:

Сейчас смотрят

лекарства против аутоиммунных заболеваний нервной системы и нейромышечных заболеваний;

медицинские изделия для коррекции сложных сколиотических деформаций позвоночника.

— Решение позволит тысячам украинцев получить современное и качественное лечение без дополнительных финансовых затрат для них и их семей, — подчеркнула премьер.

В Миндраве напомнили, что программа реимбурсации Доступні ліки начиналась с трех направлений — сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа и бронхиальная астма.

Сейчас этот перечень уже насчитывает более 600 торговых названий лекарственных средств и медизделий и включает препараты для лечения:

сердечно-сосудистых заболеваний;

профилактики инсультов и инфарктов;

несахарного диабета и сахарного диабета I типа (инсулин) и диабета II типа;

хронических заболеваний нижних дыхательных путей;

расстройств психики, поведения, эпилепсии;

болезни Паркинсона;

сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний;

боли и оказание паллиативной помощи;

эндокринной системы;

метаболических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний;

глаукомы;

лечение мигрени;

лечение заболеваний у детей.

Источники: Юлия Свириденко, Минздрав

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.