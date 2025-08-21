В Украине расширили список бесплатных лекарств: что нового в списке
Стало известно, как после вчерашнего решения Кабмина изменился список бесплатных лекарств в Украине.
Об изменениях сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Расширен список бесплатных лекарств: что известно
Глава правительства заявила о расширении перечня бесплатных лекарств и медицинских изделий, закупаемых государством. Свириденко уточнила, что в новый список включены:
- лекарства против аутоиммунных заболеваний нервной системы и нейромышечных заболеваний;
- медицинские изделия для коррекции сложных сколиотических деформаций позвоночника.
— Решение позволит тысячам украинцев получить современное и качественное лечение без дополнительных финансовых затрат для них и их семей, — подчеркнула премьер.
В Миндраве напомнили, что программа реимбурсации Доступні ліки начиналась с трех направлений — сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа и бронхиальная астма.
Сейчас этот перечень уже насчитывает более 600 торговых названий лекарственных средств и медизделий и включает препараты для лечения:
- сердечно-сосудистых заболеваний;
- профилактики инсультов и инфарктов;
- несахарного диабета и сахарного диабета I типа (инсулин) и диабета II типа;
- хронических заболеваний нижних дыхательных путей;
- расстройств психики, поведения, эпилепсии;
- болезни Паркинсона;
- сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний;
- боли и оказание паллиативной помощи;
- эндокринной системы;
- метаболических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний;
- глаукомы;
- лечение мигрени;
- лечение заболеваний у детей.
Источники: Юлия Свириденко, Минздрав