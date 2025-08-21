Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Когда будут выплаты ко Дню Независимости в 2025 году ветеранам и пенсионерам
Срочно
Взрывы в Мукачево: есть попадание по одному из предприятий города и пострадавшие
Таблица коэффициентов УЕФА: на каком месте Украина после третьего тура отбора
Забыли в принтере: на Аляске нашли документы с деталями саммита Трампа и Путина
Объясняем
Самые большие выплаты ко Дню Независимости в 2025 году: кто получит 3 100 грн
Виктория Яснопольская, журналист
3 мин.

В Украине расширили список бесплатных лекарств: что нового в списке

ліки від розладів психіки
Фото: Pixabay

Стало известно, как после вчерашнего решения Кабмина изменился список бесплатных лекарств в Украине.

Об изменениях сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Расширен список бесплатных лекарств: что известно

Глава правительства заявила о расширении перечня бесплатных лекарств и медицинских изделий, закупаемых государством. Свириденко уточнила, что в новый список включены:

Сейчас смотрят
  • лекарства против аутоиммунных заболеваний нервной системы и нейромышечных заболеваний;
  • медицинские изделия для коррекции сложных сколиотических деформаций позвоночника.

— Решение позволит тысячам украинцев получить современное и качественное лечение без дополнительных финансовых затрат для них и их семей, — подчеркнула премьер.

В Миндраве напомнили, что программа реимбурсации Доступні ліки начиналась с трех направлений — сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа и бронхиальная астма.

Сейчас этот перечень уже насчитывает более 600 торговых названий лекарственных средств и медизделий и включает препараты для лечения:

  • сердечно-сосудистых заболеваний;
  • профилактики инсультов и инфарктов;
  • несахарного диабета и сахарного диабета I типа (инсулин) и диабета II типа;
  • хронических заболеваний нижних дыхательных путей;
  • расстройств психики, поведения, эпилепсии;
  • болезни Паркинсона;
  • сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний;
  • боли и оказание паллиативной помощи;
  • эндокринной системы;
  • метаболических, аутоиммунных и воспалительных заболеваний;
  • глаукомы;
  • лечение мигрени;
  • лечение заболеваний у детей.
Читайте также
Закупка лекарств и наркополитика: Кабмин одобрил ряд изменений
медики, кадрові зміни

Источники: Юлия Свириденко, Минздрав

Связанные темы:

Доступні лікиЛікиурядЮлія Свириденко
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь