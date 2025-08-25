Эпидситуация в Киеве: за неделю количество заболевших Covid-19 выросло в 1,6 раза

В течение прошлой недели в Киеве увеличилась заболеваемость Covid-19, с 18 по 24 августа медики зафиксировали более тысячи случаев.

Об этом сообщил Киевский городской центр контроля и профилактики заболеваний.

Количество больных Covid-19 в Киеве: статистика

В столице с 18 по 24 августа зафиксирован 1 121 случай коронавируса, это на 418 больше, чем неделей ранее.

Заболели 933 взрослых и 188 детей, тогда как на прошлой неделе количество заболевших составляло 632 и 71 соответственно.

На этой неделе госпитализировано 117 человек, в реанимации находятся шесть пациентов.

Несмотря на это, уровень заболеваемости до сих пор в 2,2 раза ниже, чем в прошлом году. Однако с конца июля наблюдается постепенный рост количества новых случаев Covid-19.

Сейчас в столице доминирует штамм Stratus, в целом в Украине зафиксирован 81 случай Stratus и 2 случая субварианта Nimbus. Специалисты отмечают, что характерный симптом последнего – острая боль в горле.

Остальные признаки напоминают другие проявления Covid-19: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса.

Однако не стоит игнорировать болезнь. Чтобы избежать осложнений, стоит сделать прививку.

Вакцинация до сих пор остается основным способом защиты от коронавируса, который постепенно переходит в категорию сезонных заболеваний.

