В Корее уролог во время операции случайно отрезал пациенту половой орган

Главное Сеуле суд оштрафовал врача за ошибку во время операции.

Пострадавший страдает нарушением мочеиспускания и потерей сексуальной функции.

Врач оплатил часть расходов на лечение.

В одной из урологических клиник Сеула хирург во время операции по увеличению полового органа случайно его отрезал. Врач оштрафован на $5 тыс. за причинение вреда здоровью по причине профессиональной халатности.

Отрезал половой орган во время операции: что случилось

Как сообщает издание, инцидент произошел в 2020 году в урологической клинике в районе Каннамгу на юге Сеула, где 35-летнему мужчине была проведена операция по увеличению полового органа с установкой имплантата. Во время процедуры врач горизонтально рассек орган.

Выяснилось, что ранее пациент перенес две операции, после которых искусственный имплантат сросся с пещеристыми телами — губчатой ​​эректильной тканью полового органа.

— Несмотря на это, врач не сообщил пациенту, что серьезные спайки могут увеличить риск таких осложнений, как эректильная дисфункция, — говорится в сообщении.

Прокуроры заявили, что врач продолжил рассечение, несмотря на спайки, и в итоге рассек 100% пещеристых тел и 95% губчатого тела, что привело к повреждению как полового органа, так и уретры.

В ходе судебного разбирательства врач утверждал, что, хотя спайки были ожидаемы, нельзя было предвидеть, что рассечение повредит уретру. При этом медик отрицал нарушение обязанности информировать пациента о таких рисках.

Однако суд установил, что врач нарушил как обязанность проявлять осторожность, так и обязанность информировать.

— В случае серьезной спайки рассечение следовало остановить до того, как оно причинит вред, и наложение швов должно было быть рассмотрено для предотвращения осложнений. Попытка рассечения, несмотря на плохую видимость анатомии полового органа, привела к травме, — говорится в решении суда.

Сообщается, что пациент страдает от тяжелой физической и психологической травмы, включая нарушение мочеиспускания и потерю половой функции.

Суд отметил, что врач лично перевел пациента в больницу более высокого уровня, чтобы ограничить дальнейший вред, и оплатил часть расходов на лечение и операцию. Вопрос о компенсации также частично рассматривается в отдельном гражданском иске.

В январе 2024 года Сеульский окружной суд Восточного округа обязал врача выплатить 24,63 млн вон ($17 тыс.) в качестве компенсации ущерба, включая 4,63 млн вон ($3 тыс.) на медицинские расходы и 20 млн вон ($14,4 тыс.) за моральный ущерб, что составляет 60% от общей суммы оцененного ущерба.

Врач обжаловал это решение.

Источник: Korea JoongAng Daily

