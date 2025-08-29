52-летняя жительница Нидерландов обратилась к врачам за помощью по поводу галлюцинаций, которые она испытывала с детства: лица людей приобретали черты, похожие на драконьи.

Вместо лиц людей видела драконов: что известно

Пациентка сообщила медикам, что человеческие лица, которые поначалу казались нормальными, постепенно чернели, у них вырастали длинные острые уши и выдающаяся морда, кожа становилась рептилоидной, а глаза стали огромными, ярко-желтыми, зелеными, синими или красными.

Врачи клиники взяли анализы крови, провели электроэнцефалографию (ЭЭГ) и неврологическое обследование. Все результаты были в норме.

Однако МРТ головного мозга выявила несколько очагов поражения в области чечевицеобразного ядра. Повреждение этой части мозга связывают с когнитивными нарушениями, такими как проблемы с вниманием и памятью, особенно при шизофрении.

Хотя ЭЭГ не выявила никаких отклонений, врачи предположили, что зрительные галлюцинации пациентки были вызваны атипичной электрической активностью в областях мозга, отвечающих за восприятие цветов и лиц.

Врачи предположили, что поражения, выявленные при МРТ, могли спровоцировать эту электрическую активность, и, возможно, присутствовали с рождения, возможно, из-за временного кислородного голодания незадолго до или после родов.

В итоге выяснилось, что у женщины была форма прозопометаморфопсии (ПМО). Это редкое заболевание влияет на восприятие человеческих лиц, из-за чего черты кажутся значительно искаженными: увеличенными или сморщенными, они могут обвисать, растягиваться в стороны или смещаться.

Медики назначили пациентке ежедневные дозы вальпроевой кислоты – противосудорожного препарата, который предотвращает судороги, а также облегчает мигрень и симптомы биполярного расстройства.

Лечение позволило взять под контроль зрительные галлюцинации женщины.

Отмечается, что прозопометаморфопсия встречается исключительно редко: по данным обзора 2021 года, за последние 100 лет в медицинской литературе описан всего 81 случай.

Источник: Live Science

