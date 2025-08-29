В Украине зафиксировано 125 случаев инфицирования штаммом Covid-19 Stratus и три случая — штаммом Nimbus.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил и.о. Генерального директора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко.

Инфицирование штаммами короновируса Stratus и Nimbus: что известно

По словам Даниленко, по состоянию на сегодня медиками зарегистрировано 125 новых случаев заболевания штаммом Stratus почти во всех регионах. Также зафиксировано три случая инфицирования штаммом Nimbus.

Руководитель ЦОЗ добавил, что среди особенностей этих штаммов является то, что они легче распространяются среди молодежи и детей в виде бессимптомных форм, но при этом не вызывают более тяжелого течения заболевания.

Напомним, что, по словам Даниленко, что уже второй год подряд именно в летний сезон эпидемиологи наблюдают вспышку заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Однако, по его словам, если сравнивать эти данные с летом прошлого года, когда также наблюдался рост уровня заболеваемости, речь шла о значительно более высоких показателях, и они достигали 15 тыс. больных в неделю.

Источник: Єдині новини

