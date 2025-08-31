Испытания нового суперпрепарата — бакдростата — показали, что он значительно снижает опасно высокий уровень артериального давления, несмотря на прием лекарств.

Врачи уже успели назвать новую таблетку прорывом и триумфом науки.

Новый препарат против высокого давления: что известно

Во всем мире более 1,3 млрд человек страдают гипертонией. У половины из них повышенное давление не контролируется или устойчиво к существующим методам лечения. Это значительно повышает риск инфаркта, инсульта, заболеваний почек и ранней смерти.

Сообщается, что в исследовании BaxHTN приняли участие 796 пациентов из 214 клиник по всему миру.

Результаты показали, что через 12 недель у пациентов, принимавших бакдростат, артериальное давление снизилось примерно на 9-10 мм рт. ст. больше, чем у участников, принимавших плацебо.

По словам ученых, это снижение достаточно значительное, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Примерно у четырех из десяти пациентов, принимавших препарат — 1 мг (39,4%) или 2 мг (40%) один раз в день в форме таблеток — были достигнуты нормальные показатели артериального давления по сравнению с менее чем двумя из десяти (18,7%), принимавших плацебо.

Сообщается, что для достижения этого прорыва потребовались десятилетия исследований.

Ученые объяснили, что на артериальное давление сильно влияет гормон альдостерон, который помогает почкам регулировать водно-солевой баланс. У некоторых людей выработка альдостерона избыточна, что приводит к задержке соли и воды в организме.

Нарушение регуляции альдостерона приводит к повышению артериального давления, которое становится трудно контролировать. Борьба с этим нарушением была ключевой целью исследований на протяжении многих лет, но до сих пор достичь этой цели не удавалось.

Новый препарат бакдростат успешно блокирует выработку альдостерона, напрямую воздействуя на этот фактор.

Источник : The Guardian

