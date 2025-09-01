В Великобритании зафиксировали первый смертельный случай от коклюша: умерла ребенок, мать которого во время беременности не получила прививку.

Первый смертельный случай от коклюша в Великобритании: что известно

По данным Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA), это первый смертельный случай от коклюша с начала 2025 года.

В прошлом году из-за коклюша умерло 11 младенцев. Всего с 2012 года, когда в стране ввели вакцинацию для беременных, от коклюша умерло 33 младенца, 27 из них были рождены матерями, которые не были привиты.

— Этот трагический случай напоминает, насколько опасной может быть болезнь для маленьких детей. Вакцинация во время беременности и в раннем детстве — лучший способ защитить младенцев, — подчеркнула заместитель директора UKHSA Гаятри Амирталингам.

По ее словам, в настоящее время уровень вакцинации среди беременных женщин составляет 72,6%.

А в прошлом году только 91,9% пятилетних детей получили одну дозу вакцины MMR (против кори, паротита и краснухи), две дозы — 83,7%. Это самые низкие показатели за более чем десятилетие.

Правительство Великобритании подчеркнуло, что серьезно обеспокоено ростом количества антивакцинальных настроений после пандемии Covid-19.

– Мы стремимся выиграть эту битву. Кампании, которые объясняют преимущества вакцинации и ее безопасность, будут продолжены. Кроме того, с января 2026 года Национальная служба здравоохранения (NHS) будет рекомендовать прививать всех маленьких детей от ветряной оспы, — подчеркнул министр здравоохранения Стивен Киннок.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вакцинация предотвращает 3,5–5 млн смертей от таких заболеваний, как дифтерия, столбняк, коклюш, грипп и корь.

