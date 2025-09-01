Восстановление интимного здоровья военных: как проект Recovery готовит специалистов

Возвращаясь к вопросу, почему это важно, скажу, что восстановление сексуальной жизни после тяжелой травмы — не менее важный компонент, чем, к примеру, получить качественный протез.

Интимные отношения в жизни каждого человека, даже без травмы, – это большая опора. И, соответственно, перенастроить их на новый лад с теми возможностями, которые есть у человека после ранения – это и есть задача сексуальной реабилитации.

То есть мы говорим о том, что каждый человек, с травмой или без, с инвалидностью различной степени, имеет право на отношения, на семью, на тепло, на уважение, на детей и, самое главное, на удовольствие.

Мы говорим о том, что при любом характере травмы человек может получать удовольствие и радость.

– Как готовили суперкоманду специалистов?

– После того, как была сформулирована тема сексуальной реабилитации, мы привлекли специалистов из США, Израиля, Великобритании и Канады к формированию образовательной программы “Восстановление сексуальной жизни”.

Эта программа пока остается первой и единственной в Украине, по которой готовят специалистов. С другой стороны, нам нужно было отобрать людей, готовых проходить обучение и в дальнейшем интегрировать эти знания уже в работу со своими клиентами и пациентами.

Почему с клиентами и пациентами? Потому что, если мы говорим о психологической части работы – то это клиент. Если о физической части – то пациент.

Сексуальная реабилитация, собственно, находится на грани психологической и физиологической, физической поддержки человека в восстановлении после травмы.

И, соответственно, круг специалистов также включает в себя в основном психологов, военных психологов, в частности сексологов, но также там есть и специалисты по реабилитации.

На первом потоке нашего обучения мы действительно сосредоточились на психологах, работающих в реабилитационных центрах Recovery.

Вскоре получили первые отзывы и от специалистов, и непосредственно от пациентов.

Выяснилось, что пациентам-мужчинам, которых статистически значительно больше, иногда очень трудно зайти в кабинет к психологу (а это, как правило, женщина) и начать разговор о каких-то проблемах в своей сексуальной жизни, об отсутствии эрекции и так далее.

Ветераны говорили, что им было бы легче начать такой разговор со специалистом, который взаимодействует с ними на физическом уровне, то есть видит, например, их ампутацию, их травмы, учит, как, к примеру, принимать душ самостоятельно, когда мы говорим о каких-то новых возможностях тела и организма после ранения.

И тогда мы расширили круг специалистов до медиков первого контакта, с которыми легче начать разговор.

Отмечу, что на сегодняшний день в протоколах реабилитации нет темы восстановления интимной жизни. Соответственно, пока мы работаем с теми специалистами, с которыми человеку комфортнее начать разговор.

А уже после того как, к примеру, реабилитолог, понимает, что нужна более углубленная поддержка, он перенаправляет пациента к узкому специалисту, например к урологу или хирургу.

– По какому принципу организовано обучение?

На сегодня у нас прошло три потока обучения. Это трехмесячный курс, который состоит из 18 модулей. Там есть международная сертификация. То есть, это довольно мощное обучение.

Среди этих трех когорт, которые уже прошли обучение, мы отобрали 15 человек, которые с сентября начнут обучение в качестве тренеров.

Причем тренеров, которые адаптируют программу сексуальной реабилитации на 100% к украинскому контексту. Поскольку не весь международный опыт является релевантным для нас: некоторые подходы, инструменты не работают с украинцами ввиду каких-то культурных, ментальных и исторических особенностей.

Кроме того, на платформе Дія. Освіта мы создали образовательный онлайн-курс, который представим уже в сентябре. Он будет бесплатным, доступным для любого специалиста, заинтересованного в том, чтобы со своими пациентами поднимать эту тему и решать вопросы восстановления интимной жизни.

Сейчас мы инициируем создание рабочей группы при Министерстве здравоохранения. Надо признать, что Минздрав очень открыт к теме сексуальной реабилитации, признает ее важность.

Рабочая группа необходима для того, чтобы прописать эти протоколы, чтобы каждый специалист на своем уровне, в своем медицинском учреждении понимал, что он может сделать или куда перенаправить пациента, если вопрос выходит за пределы его специальности или экспертизы. То есть мы подходим к этому системно.

На сегодня как человек, который является руководителем направления, могу с уверенностью сказать, что мы реально раскачали эту лодку. Мы сделали очень много. Мы вынесли эту тему в информационную плоскость, на государственный уровень услуг.

То, что государство открыто и готово сотрудничать, – это признание. То есть мы выходим за рамки частной инициативы частного фонда на национальный уровень. Это такой маркер достижений, я считаю.

Поэтому мы можем гордиться своей работой за два года. Это очень непростой и очень нелегкий путь. Но мы по нему уверенно и системно движемся.

