Оказывается, привычка постоянно подсаливать еду может привести к потере слуха.

К такому выводу пришли южнокорейские ученые, которые опубликовали результаты исследования в журнале Health and Aging.

Как соль влияет на слух: новое исследование

Команда исследователей из Южной Кореи проанализировала данные почти полумиллиона человек в возрасте 40–69 лет после 11 лет наблюдения.

Сейчас смотрят

Результаты показали, что те, кто всегда добавлял в пищу соль, имели на 23% более высокий риск потери слуха по сравнению с теми, кто делал это редко или вообще не солил блюда.

Связь между привычкой и риском потери слуха была особенно заметна у мужчин. Ученые считают, что провоцировать чрезмерное потребление соли может воспаление.

Именно из-за этого повреждались мелкие структуры во внутреннем ухе, ответственные за слух.

Это исследование еще не доказывает, что именно соль напрямую «выключает» слух. Но оно сигнализирует, что лишняя щепотка может стоить слишком дорого.

В целом рекомендуемая суточная норма потребления соли зависит от возраста, состояния здоровья и уровня физической активности.

Взрослым рекомендуют употреблять не более 5 г в день (примерно одна чайная ложка), это поможет снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, инсульта и других проблем. Для детей нормы ниже и зависят от возраста и индивидуальных потребностей.

Люди с определенными заболеваниями (например, гипертонией) также нуждаются в меньшем количестве соли. В таких случаях важно проконсультироваться с врачом.

Источник : Newsweek

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.