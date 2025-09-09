Количество больных Covid-19 возросло на треть – ЦОС о новых данных
В Украине снова растет уровень заболеваемости Covid-19: за прошедшую неделю количество пациентов увеличилось на 32,3%.
По состоянию на 8 сентября 2025 года, было зафиксировано более 14 тыс. новых случаев, 21 из них — летальный.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.
Заболеваемость Covid-19 в Украине
По официальным данным, в течение 36-й недели 2025 года в Украине зарегистрировано 14 414 новых случаев Covid-19, что на 32,3% больше, чем неделей ранее.
Хотя если сравнивать с эпидемической ситуацией прошлого года, с 11 августа по 7 сентября зарегистрировано в 1,44 раза меньше случаев заболевания, чем за аналогичный период в прошлом году: 35 841 против 51 728 соответственно.
Что касается появления новых субвариантов штамма Омикрон, по результатам тестов подтверждено четыре случая Nimbus и 225 — Stratus.
Оба варианта быстро распространяются среди детей и молодежи, однако пока нет доказательств, что они способны вызвать тяжелое течение болезни.
Инфицирование напоминает уже известные симптомы коронавируса, хотя иногда пациенты испытывают острую боль в горле и осиплость голоса.
Вакцинация как защита и профилактика
Вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от Covid-19. В Украине прививки бесплатные.
Большинство невакцинированных могут получить одну дозу, а людям из групп риска (старше 60 лет, беременные, пациенты с хроническими заболеваниями, работники образования и медицины) рекомендуют раз в 6-12 месяцев делать дополнительные прививки.
По состоянию на 31 августа 2025 года в Украине уже проведено 36 млн прививок:
- более 16,4 млн человек получили одну дозу;
- более 15,5 млн – две дозы;
- более 3,4 млн – первый бустер;
- более 583 тыс. – второй бустер.
Медики рекомендуют также соблюдать базовые правила профилактики: носить маски в общественных местах, мыть руки, дезинфицировать поверхности и оставаться дома при появлении симптомов.