В Украине снова растет уровень заболеваемости Covid-19: за прошедшую неделю количество пациентов увеличилось на 32,3%.

По состоянию на 8 сентября 2025 года, было зафиксировано более 14 тыс. новых случаев, 21 из них — летальный.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Сейчас смотрят

Заболеваемость Covid-19 в Украине

По официальным данным, в течение 36-й недели 2025 года в Украине зарегистрировано 14 414 новых случаев Covid-19, что на 32,3% больше, чем неделей ранее.

Хотя если сравнивать с эпидемической ситуацией прошлого года, с 11 августа по 7 сентября зарегистрировано в 1,44 раза меньше случаев заболевания, чем за аналогичный период в прошлом году: 35 841 против 51 728 соответственно.

Что касается появления новых субвариантов штамма Омикрон, по результатам тестов подтверждено четыре случая Nimbus и 225 — Stratus.

Оба варианта быстро распространяются среди детей и молодежи, однако пока нет доказательств, что они способны вызвать тяжелое течение болезни.

Инфицирование напоминает уже известные симптомы коронавируса, хотя иногда пациенты испытывают острую боль в горле и осиплость голоса.

Вакцинация как защита и профилактика

Вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от Covid-19. В Украине прививки бесплатные.

Большинство невакцинированных могут получить одну дозу, а людям из групп риска (старше 60 лет, беременные, пациенты с хроническими заболеваниями, работники образования и медицины) рекомендуют раз в 6-12 месяцев делать дополнительные прививки.

По состоянию на 31 августа 2025 года в Украине уже проведено 36 млн прививок:

более 16,4 млн человек получили одну дозу;

более 15,5 млн – две дозы;

более 3,4 млн – первый бустер;

более 583 тыс. – второй бустер.

Медики рекомендуют также соблюдать базовые правила профилактики: носить маски в общественных местах, мыть руки, дезинфицировать поверхности и оставаться дома при появлении симптомов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.