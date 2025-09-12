Специалисты Центра детской медицины (Львовская областная детская больница Охматдет) провели успешную кохлеарную имплантацию ребенку с двусторонней сенсоневральной потерей слуха. Это уже 15-я такая операция с 2022 года.

Уже через месяц девочке подключат внешнюю часть импланта и она услышит первые звуки в своей жизни.

Операция по восстановлению слуха: что известно

Как рассказали во львовском Охматдете, Александре из Ровенской области всего год и два месяца.

Уже в три месяца родители заметили, что дочь не реагирует на звуки. Семейный врач направила ребенка к сурдологу, который поставил диагноз — двусторонняя сенсоневральная потеря слуха.

Увидев в соцсетях информацию об успешных вмешательствах во львовском Охматдете, родители сразу обратились в эту больницу. После обследований Александру подготовили к операции.

Кохлеарную имплантацию выполнил руководитель Клиники детской отоларингологии Федор Юрочко в команде с анестезиологом Марьяной Прокопчук и операционной медсестрой Надеждой Гуняк.

Операция прошла успешно.

Кохлеарная имплантация — это хирургическая операция по восстановлению слуха, при которой в улитку внутреннего уха вживляется электронное устройство (кохлеарный имплант).

Этот прибор обходит поврежденные слуховые клетки и напрямую стимулирует слуховой нерв, передавая звуковые сигналы в мозг.

Имплант предназначен для людей с тяжелой и глубокой сенсоневральной тугоухостью, когда слуховые аппараты оказываются неэффективными.

