Жительница США Мэри Коронеос в июне этого года отметила свой 100-летний юбилей. В интервью изданию она призналась, что до сих пор посещает спортзал, где тренируется с персональными инструкторами фитнеса.

Кроме того, по словам женщины, ей здорово помогают социальные связи и маленькие удовольствия, в которых она себе не отказывает. Например, Мэри ни за что не откажется от порции мороженого.

Секрет долголетия от 100-летней американки

Мэри рассказала, что, несмотря на почтенный возраст, у нее довольно плотный график. До обеда она успевает перечитать две газеты, посетить спортзал и пляж.

Сейчас смотрят

Свое 100-летие юбилярша отпраздновала шумной вечеринкой в Норволке, штат Коннектикут, где живет со своей 65-летней дочерью Афиной.

Коронеос родилась небольшом городке на западе Пенсильвании. Дети помогали матери по хозяйству, пока отец работал на шахте.

Женщина вспоминает, что всегда находила способ превратить домашние дела в игру, например, соревновалась с матерью, кто соберет больше овощей, или со своими братьями и сестрами в ткачестве ковров.

В старшей школе Коронеос играла в баскетбол и волейбол. Она также достигла успехов в учебе, окончив колледж в возрасте 21 года, позже получила степень магистра образования в Университете Темпл.

Дочь Афина рассказала, что ее мать работала учительницей на полный рабочий день до 70 лет. Но после выхода на пенсию все равно оставалась активной — подменяла учителей даже в 90 лет и сейчас бы работала, если бы имела такую возможность.

В 100-летнем возрасте Коронеос регулярно посещает спортзал. Она выполняет силовые тренировки с легкими гантелями, резинками и на тренажерах.

Также женщина занимается кардио на велотренажере и выполняет некоторые упражнения в стиле высокоинтенсивной интервальной терапии, например, толкает санки с отягощением.

— Есть веские доказательства того, что как раз такой режим, который сочетает силовые упражнения и занятия кардио, идеально подходит для долголетия, -пишет издание.

Даже травма не смогла надолго оторвать Коронеос от физических занятий. Через три недели после того, как летом во время падения сломала две кости, она снова вернулась в спортзал, где стала выполнять упражнения, которые помогают ей чувствовать себя бодрой и здоровой.

Коронеос также упорядочила свое питание. Она старается не переедать и совсем отказалась от алкоголя.

Ее ежедневный рацион выглядит следующим образом: на завтрак — два яйца с маслом и чашка чая с медом, на обед — куриный овощной суп, на ужин — “все, что приготовит Афина”.

Также Коронеос не игнорирует десерты, в частности мороженое, однако ест эти блюда в меру.

Физические упражнения — не единственное, что заставляет Коронеос ходить в спортзал. Она любит знакомиться с людьми, шутит, что не против обратить внимание и на симпатичных мужчин, которым за 80.

Ее дочь говорит, что мама показала, как наполненная смыслом жизнь может делать человека моложе.

Источник : Business Insider

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.