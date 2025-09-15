В Британии 44-летний врач-анестезиолог во время хирургического вмешательства, когда пациент находился под наркозом, на восемь минут уединился с медсестрой в другой палате, чтобы вступить с ней интимные отношения. После этого он вернулся и завершил операцию.

Как сообщает ВВС, коллега медицинских работников застала их в “компрометирующей позиции”.

Интим во время операции: что известно

Инцидент произошел в сентябре 2023 года в больнице Теймсайд в Большом Манчестере. О нем стало известно во время слушания на генеральном медицинском совете (GMC) о пригодности анестезиолога к практике.

Известно, что Сухаил Анжум вернулся в Пакистан, но подал заявку на возобновление работы в Великобритании.

Во время слушания врач не отрицал доказательства против него и признал свое поведение “позорным”.

По словам самого анестезиолога, ему нужен “перерыв для отдыха”, и он попросил коллегу-медсестру проследить за состоянием пациента.

— Можно сказать, что пациенту не нанесли никакого вреда из-за отсутствия врача в операционной, и процедура прошла без дальнейших инцидентов, — заявил представитель GMC Эндрю Моллой.

Анжум признал, что его действия могли поставить здоровье пациента под угрозу, и пообещал, что после возобновления своей карьеры в Британии подобной ошибки больше не повторит.

По его словам, инцидент произошел после “стрессового периода” для его семьи, когда он и его жена не могли “наладить отношения как супругов” после преждевременного рождения дочери.

