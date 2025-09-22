Готовность к эпидемиям и угрозам: Кабмин одобрил законопроект о биозащите
Правительство подало в Верховную Раду законопроект о биобезопасности и биозащите.
Это первый комплексный документ, который устанавливает единые правила работы с биологическими материалами, опасными для здоровья людей, животных и окружающей среды.
Законопроект о биобезопасности: что известно
22 сентября 2025 года правительство Украины одобрило и передало в Верховную Раду законопроект о биобезопасности и биозащите.
Он направлен на создание современной системы биологической безопасности и защиты, которая будет соответствовать европейским и международным стандартам.
Это позволяет комплексно, на уровне государства, повысить готовность медицинских служб и лабораторной сети к эпидемиям и биологическим угрозам.
— В Украине пока отсутствует единый комплексный закон, который учитывал бы обновленные алгоритмы действий, международные стандарты и протоколы по безопасному обращению с биологическими материалами, — отмечают в Минздраве.
Речь идет о хранении, транспортировке и использовании микроорганизмов, в том числе тех, которые могут представлять опасность для здоровья украинцев.
Новый документ предусматривает:
- внедрение обновленных стандартов работы и безопасности в лабораториях;
- алгоритмы действий в случае распространения опасных возбудителей;
- контроль за импортом и использованием биологических материалов;
- создание единой системы управления биологическими рисками;
- формирование государственного реестра субъектов, работающих с биологическими агентами;
- разграничение ответственности органов власти в сфере биобезопасности.
Документ разработан во исполнение решения СНБО от 23 марта 2021 года об усилении национальной безопасности в экологической сфере.
Принятие закона приближает Украину к стандартам ЕС и делает страну более защищенной от природных и искусственных биологических угроз.
Ключевым принципом законопроекта является подход Единое здоровье, который учитывает взаимосвязь между людьми, животными, растениями и окружающей средой.
Это позволяет своевременно реагировать на зоонозные инфекции, антибиотикорезистентность, трансграничные и трансмиссивные угрозы.