Правительство подало в Верховную Раду законопроект о биобезопасности и биозащите.

Это первый комплексный документ, который устанавливает единые правила работы с биологическими материалами, опасными для здоровья людей, животных и окружающей среды.

Законопроект о биобезопасности: что известно

22 сентября 2025 года правительство Украины одобрило и передало в Верховную Раду законопроект о биобезопасности и биозащите.

Он направлен на создание современной системы биологической безопасности и защиты, которая будет соответствовать европейским и международным стандартам.

Это позволяет комплексно, на уровне государства, повысить готовность медицинских служб и лабораторной сети к эпидемиям и биологическим угрозам.

— В Украине пока отсутствует единый комплексный закон, который учитывал бы обновленные алгоритмы действий, международные стандарты и протоколы по безопасному обращению с биологическими материалами, — отмечают в Минздраве.

Речь идет о хранении, транспортировке и использовании микроорганизмов, в том числе тех, которые могут представлять опасность для здоровья украинцев.

Новый документ предусматривает:

внедрение обновленных стандартов работы и безопасности в лабораториях;

алгоритмы действий в случае распространения опасных возбудителей;

контроль за импортом и использованием биологических материалов;

создание единой системы управления биологическими рисками;

формирование государственного реестра субъектов, работающих с биологическими агентами;

разграничение ответственности органов власти в сфере биобезопасности.

Документ разработан во исполнение решения СНБО от 23 марта 2021 года об усилении национальной безопасности в экологической сфере.

Принятие закона приближает Украину к стандартам ЕС и делает страну более защищенной от природных и искусственных биологических угроз.

Ключевым принципом законопроекта является подход Единое здоровье, который учитывает взаимосвязь между людьми, животными, растениями и окружающей средой.

Это позволяет своевременно реагировать на зоонозные инфекции, антибиотикорезистентность, трансграничные и трансмиссивные угрозы.

Источник : Минздрав

