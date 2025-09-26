Повышенный уровень стресса у детей тесно связан с неблагоприятными последствиями для их здоровья в более позднем возрасте.

К такому выводу в ходе исследования пришли американские ученые из Университета Дьюка.

Связь детского стресса и взрослых болезней: что известно

По словам соавтора исследования, профессора эволюционной антропологии и глобального здравоохранения Университета Дьюка Германа Понцера, ученые еще с 80-х годов придерживались мнения, что когда в жизни детей происходят невзгоды, это влияет на работу их организма не только на психологическом, но и на последовательном уровне.

Сейчас смотрят

В ходе научного эксперимента ученые сосредоточились на аллостатической нагрузке (АЛ), которая характеризует износ организма в результате хронического стресса.

Анализ показал, что уровень стресса у детей в возрасте от 9 до 11 лет является показателем их сердечно-сосудистого и метаболического здоровья во взрослом возрасте.

По словам ученых, люди борются с небольшим стрессом посредством метода “бей или беги”.

— Организм реагирует на стресс коллективно, увеличивается количество сердечных сокращений и кровяное давление, когда вы попадаете в стрессовую ситуацию, — объяснили исследователи.

По их словам, эти и другие методы помогают пережить стресс, но находиться в таком состоянии вредно.

Отмечается что фактор бедности стал является ключевым вопросом для исследования.

Выяснилось, что стабильная, финансово обеспеченная семья имеет решающее значение для здорового детства, свободного от хронического стресса.

Читайте также
Поддержка своих и агрессия к чужим: исследователи установили, какие реакции стимулирует стресс
мозок біль ілюзія

Источник: MedicalXpress
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.