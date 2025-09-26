Повышенный уровень стресса у детей тесно связан с неблагоприятными последствиями для их здоровья в более позднем возрасте.

К такому выводу в ходе исследования пришли американские ученые из Университета Дьюка.

Связь детского стресса и взрослых болезней: что известно

По словам соавтора исследования, профессора эволюционной антропологии и глобального здравоохранения Университета Дьюка Германа Понцера, ученые еще с 80-х годов придерживались мнения, что когда в жизни детей происходят невзгоды, это влияет на работу их организма не только на психологическом, но и на последовательном уровне.

В ходе научного эксперимента ученые сосредоточились на аллостатической нагрузке (АЛ), которая характеризует износ организма в результате хронического стресса.

Анализ показал, что уровень стресса у детей в возрасте от 9 до 11 лет является показателем их сердечно-сосудистого и метаболического здоровья во взрослом возрасте.

По словам ученых, люди борются с небольшим стрессом посредством метода “бей или беги”.

— Организм реагирует на стресс коллективно, увеличивается количество сердечных сокращений и кровяное давление, когда вы попадаете в стрессовую ситуацию, — объяснили исследователи.

По их словам, эти и другие методы помогают пережить стресс, но находиться в таком состоянии вредно.

Отмечается что фактор бедности стал является ключевым вопросом для исследования.

Выяснилось, что стабильная, финансово обеспеченная семья имеет решающее значение для здорового детства, свободного от хронического стресса.

Источник : MedicalXpress

