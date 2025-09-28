Британская актриса польского происхождения 96-летняя Рут Познер и ее 97-летний муж Майкл Познер совершили эвтаназию в одной из частных клиник Швейцарии.

Известно, что во время Холокоста Рут Познер сбежала из нацистского гетто и некоторое время жила под чужим именем.

Эвтаназия супругов в Швейцарии: что известно

Перед смертью супруги направили электронное письмо семье и друзьям, в котором писали, что решение уйти из жизни они приняли совместно, без внешнего давления.

— Это было общее решение, и никто на нас не давил. Мы прожили долгую жизнь, почти 75 лет вместе. Наступил момент, когда ухудшение зрения, слуха и нехватка энергии стали не жизнью, а лишь существованием, которое уже не могло улучшить лечение, — написали супруги в предсмертном письме.

Большинство родственников Рут Познер погибли во время Холокоста, выжили только она и одна из ее теток.

После вторжения нацистов в Польшу ее семью отправили в гетто в городе Радом, откуда она с помощью отца смогла убежать.

Позже она скрывалась под чужим именем, выдавая себя за польскую католичку, однако после Варшавского восстания 1944 ее все равно арестовали.

Однако и оттуда ей удалось сбежать на ферму близ Эссена в Германии, где осталась до конца войны.

В 16 лет она отправилась в Великобританию, где построила успешную карьеру в танцах и театре.

Источник : BBC Украина

