Прожили вместе 75 лет и умерли в один день: эвтаназия семейной пары в Швейцарии
Британская актриса польского происхождения 96-летняя Рут Познер и ее 97-летний муж Майкл Познер совершили эвтаназию в одной из частных клиник Швейцарии.
Известно, что во время Холокоста Рут Познер сбежала из нацистского гетто и некоторое время жила под чужим именем.
Эвтаназия супругов в Швейцарии: что известно
Перед смертью супруги направили электронное письмо семье и друзьям, в котором писали, что решение уйти из жизни они приняли совместно, без внешнего давления.
— Это было общее решение, и никто на нас не давил. Мы прожили долгую жизнь, почти 75 лет вместе. Наступил момент, когда ухудшение зрения, слуха и нехватка энергии стали не жизнью, а лишь существованием, которое уже не могло улучшить лечение, — написали супруги в предсмертном письме.
Большинство родственников Рут Познер погибли во время Холокоста, выжили только она и одна из ее теток.
После вторжения нацистов в Польшу ее семью отправили в гетто в городе Радом, откуда она с помощью отца смогла убежать.
Позже она скрывалась под чужим именем, выдавая себя за польскую католичку, однако после Варшавского восстания 1944 ее все равно арестовали.
Однако и оттуда ей удалось сбежать на ферму близ Эссена в Германии, где осталась до конца войны.
В 16 лет она отправилась в Великобританию, где построила успешную карьеру в танцах и театре.