Командовали ударами из Ураганов по Ахтырке: объявлено подозрение двум генералам РФ
СБУ собрала доказательную базу и сообщила о подозрении двум генералам РФ и их подчиненным из элитной дивизии за военные преступления в Сумской области в начале полномасштабной войны.
Подозрение генералам РФ за удары по Ахтырке: что известно
Как сообщили в СБУ, речь идет о массированных обстрелах оккупантами гражданской инфраструктуры Ахтырки 25 февраля 2022 года. По городу ударили реактивными системами залпового огня Град и Ураган.
— Во время атаки враг разрушил и повредил местные детские сады, десятки жилых домов и объект энергетики, в частности критически важную ТЭЦ, — говорится в сообщении.
В результате обстрела погибли девять жителей общины, среди которых был ребенок. Еще девять гражданских, в том числе ребенок, получили ранения различной степени тяжести.
Стало известно, что атаки санкционировал командующий 1 танковой армией Западного военного округа страны-агрессора генерал-лейтенант Сергей Кисиль.
Далее по его приказу подготовкой и осуществлением огневого поражения занимались его подчиненные из 4 танковой дивизии РФ (более известной как Кантемировская дивизия имени Юрия Андропова):
- генерал-майор Евгений Журавлев – командир дивизии;
- полковник Дмитрий Киршин – начальник штаба дивизии;
- полковник Владимир Кривощапов – начальник артиллерии дивизии;
- полковник Александр Александров – командир 275 самоходного артиллерийского полка;
- подполковник Магомедрасул Курбанов – начальник штаба — заместитель командира 275 самоходного артиллерийского полка.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к совершению военных преступлений против Украины.