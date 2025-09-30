СБУ собрала доказательную базу и сообщила о подозрении двум генералам РФ и их подчиненным из элитной дивизии за военные преступления в Сумской области в начале полномасштабной войны.

Подозрение генералам РФ за удары по Ахтырке: что известно

Как сообщили в СБУ, речь идет о массированных обстрелах оккупантами гражданской инфраструктуры Ахтырки 25 февраля 2022 года. По городу ударили реактивными системами залпового огня Град и Ураган.

— Во время атаки враг разрушил и повредил местные детские сады, десятки жилых домов и объект энергетики, в частности критически важную ТЭЦ, — говорится в сообщении.

В результате обстрела погибли девять жителей общины, среди которых был ребенок. Еще девять гражданских, в том числе ребенок, получили ранения различной степени тяжести.

Стало известно, что атаки санкционировал командующий 1 танковой армией Западного военного округа страны-агрессора генерал-лейтенант Сергей Кисиль.

Далее по его приказу подготовкой и осуществлением огневого поражения занимались его подчиненные из 4 танковой дивизии РФ (более известной как Кантемировская дивизия имени Юрия Андропова):

генерал-майор Евгений Журавлев – командир дивизии;

полковник Дмитрий Киршин – начальник штаба дивизии;

полковник Владимир Кривощапов – начальник артиллерии дивизии;

полковник Александр Александров – командир 275 самоходного артиллерийского полка;

подполковник Магомедрасул Курбанов – начальник штаба — заместитель командира 275 самоходного артиллерийского полка.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к совершению военных преступлений против Украины.

Источник : СБУ

