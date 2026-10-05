Вспышка легочной чумы в РФ: Еврокомиссия внимательно следит за ситуацией
- Еврокомиссия внимательно следит за вероятной вспышкой легочной чумы в Сибири и готова отреагировать в случае ее распространения.
- Из-за угрозы вспышки чумы в России Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан усилили санитарный контроль на границе.
- В эпицентре инфекции в Иркутске закрыли на карантин ряд больниц, а в Москве пассажирам измеряют температуру.
Европейская комиссия очень внимательно отслеживает информацию о вероятной вспышке легочной чумы в Сибири после инцидента в научно-исследовательском институте России. В случае необходимости, Европейский Союз готов координировать меры реагирования между государствами-членами.
Об этом заявила представитель Еврокомиссии Ева Грнчирова, цитирует Euronews.
Реакция ЕС на вероятную вспышку легочной чумы в РФ
В Еврокомиссии подтвердили, что знают о сообщениях о чрезвычайном происшествии в российской лаборатории, связанном с возбудителем чумы.
— Общественное здоровье всегда для нас приоритет, поэтому мы поддерживаем связь с экспертами из Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний. Мы очень внимательно следим за происходящим, — отметила она.
Спикер Еврокомиссии подчеркнула, что после пандемии Covid-19 ЕС гораздо лучше подготовлен к любым потенциальным эпидемическим угрозам, а страны-члены имеют необходимые запасы антибиотиков.
Для получения оперативной и обновленной информации от российских властей Еврокомиссия использует официальные каналы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Помимо ЕС, за сообщениями о подозрении в случае чумы и карантинными мерами в России также следят в Белом доме.
Вероятная вспышка легочной чумы в РФ: что известно
По данным местных российских СМИ, 25 сентября 28-летняя Дарья Шипилова, работавшая в научно-исследовательском институте по борьбе с чумой в Иркутской области РФ, разбила пробирку с возбудителем легочной чумы.
Вскоре лаборантку госпитализировали с симптомами тяжелой пневмонии. Однако в ночь на 2 октября она умерла в больнице.
После ее смерти местные власти ввели карантин в нескольких медицинских учреждениях региона и взяли под наблюдение почти 200 человек, контактировавших с умершей.
СМИ предполагали, что Шипилова могла заразиться легочной чумой, однако российские органы здравоохранения этот диагноз официально не подтвердили.
Из-за риска распространения легочной чумы страны Центральной Азии вводятся дополнительные санитарные ограничения и усиливают проверки граждан, прибывающих с территории РФ. Особый контроль осуществляется как на государственных границах, так и на внутренних транспортных узлах в России.
О введении профилактических мер и особого режима санитарно-эпидемиологического контроля уже официально объявили Министерство иностранных дел Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.
В то же время в самой России инфекционные риски заставили власть прибегнуть к проверкам в столице. По данным ряда российских СМИ, в аэропортах и на вокзалах Москвы начали массово измерять температуру всем пассажирам, прибывающим из региона вспышки — Иркутску.
Эпицентром распространения опасной инфекции остается Иркутская область. В самом Иркутске из-за угрозы распространения чумы на суровый карантин закрыли уже пять медицинских учреждений, среди которых оказалась детская больница.
Следует отметить, что в мае на круизном лайнере произошла вспышка хантавируса, после чего первые партии экспериментального противовирусного препарата для его лечения отправляли во Францию, Испанию и Нидерланды.