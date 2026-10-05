Европейская комиссия очень внимательно отслеживает информацию о вероятной вспышке легочной чумы в Сибири после инцидента в научно-исследовательском институте России. В случае необходимости, Европейский Союз готов координировать меры реагирования между государствами-членами.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Ева Грнчирова, цитирует Euronews.

Реакция ЕС на вероятную вспышку легочной чумы в РФ

В Еврокомиссии подтвердили, что знают о сообщениях о чрезвычайном происшествии в российской лаборатории, связанном с возбудителем чумы.

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— Общественное здоровье всегда для нас приоритет, поэтому мы поддерживаем связь с экспертами из Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний. Мы очень внимательно следим за происходящим, — отметила она.

Спикер Еврокомиссии подчеркнула, что после пандемии Covid-19 ЕС гораздо лучше подготовлен к любым потенциальным эпидемическим угрозам, а страны-члены имеют необходимые запасы антибиотиков.

Для получения оперативной и обновленной информации от российских властей Еврокомиссия использует официальные каналы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Помимо ЕС, за сообщениями о подозрении в случае чумы и карантинными мерами в России также следят в Белом доме.

Вероятная вспышка легочной чумы в РФ: что известно

По данным местных российских СМИ, 25 сентября 28-летняя Дарья Шипилова, работавшая в научно-исследовательском институте по борьбе с чумой в Иркутской области РФ, разбила пробирку с возбудителем легочной чумы.

Вскоре лаборантку госпитализировали с симптомами тяжелой пневмонии. Однако в ночь на 2 октября она умерла в больнице.

После ее смерти местные власти ввели карантин в нескольких медицинских учреждениях региона и взяли под наблюдение почти 200 человек, контактировавших с умершей.

СМИ предполагали, что Шипилова могла заразиться легочной чумой, однако российские органы здравоохранения этот диагноз официально не подтвердили.

Из-за риска распространения легочной чумы страны Центральной Азии вводятся дополнительные санитарные ограничения и усиливают проверки граждан, прибывающих с территории РФ. Особый контроль осуществляется как на государственных границах, так и на внутренних транспортных узлах в России.

О введении профилактических мер и особого режима санитарно-эпидемиологического контроля уже официально объявили Министерство иностранных дел Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

В то же время в самой России инфекционные риски заставили власть прибегнуть к проверкам в столице. По данным ряда российских СМИ, в аэропортах и ​​на вокзалах Москвы начали массово измерять температуру всем пассажирам, прибывающим из региона вспышки — Иркутску.

Эпицентром распространения опасной инфекции остается Иркутская область. В самом Иркутске из-за угрозы распространения чумы на суровый карантин закрыли уже пять медицинских учреждений, среди которых оказалась детская больница.

Следует отметить, что в мае на круизном лайнере произошла вспышка хантавируса, после чего первые партии экспериментального противовирусного препарата для его лечения отправляли во Францию, Испанию и Нидерланды.

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