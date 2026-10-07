В России после смерти 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института появилось подозрение на легочную чуму. Женщину госпитализировали с тяжелой пневмонией, а после ее смерти под медицинское наблюдение взяли почти 200 человек, которые могли с ней контактировать. Однако официального подтверждения, что причиной смерти стала именно чума, нет.

По данным российских СМИ, перед госпитализацией лаборантка могла контактировать с возбудителем чумы. Из-за этого СМИ начали связывать ее смерть с легочной формой инфекции. Однако официального подтверждения того, что женщина болела именно чумой, пока нет, а российские органы здравоохранения говорят о тяжелой пневмонии неустановленного происхождения.

На фоне этих сообщений в России и соседних странах усилили санитарный контроль за людьми, прибывающими из Иркутской области.

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Факты ICTV разобрались, что известно о возможной легочной чуме в России, как передается эта инфекция, лечится ли она и действительно ли украинцам стоит ее опасаться.

Что такое легочная чума

Как рассказали в Центре общественного здоровья Минздрава, чума — это острая бактериальная инфекция, которую вызывает бактерия Yersinia pestis. В природе ее возбудитель циркулирует преимущественно среди мелких млекопитающих. Человек может заразиться через укус инфицированной блохи, контакт с зараженными тканями или материалами, а при легочной форме — через инфицированные респираторные частицы.

Чаще всего в мире встречается бубонная форма. Она поражает лимфатические узлы, из-за чего они увеличиваются и становятся болезненными. Существуют также септическая и легочная формы.

Легочная форма чумы представляет наибольший эпидемический риск, поскольку при тесном контакте инфекция может передаваться от человека к человеку через респираторные частицы. Без своевременного лечения болезнь способна быстро прогрессировать.

Врач-инфекционист Лариса Мороз в комментарии УНИАН объяснила, что тяжесть течения зависит от формы чумы. По ее словам, локализованные формы чаще связаны с передачей через переносчиков, в частности блох, тогда как легочная форма опасна возможностью распространения между людьми.

Легочная чума: симптомы

Легочная чума обычно развивается быстро. Первые симптомы могут возникнуть уже через несколько часов после заражения, чаще всего в течение 2–3 дней. В редких случаях инкубационный период может продолжаться до недели. Болезнь начинается внезапно.

Симптомы чумы легочной формы:

высокая температура, до 39–40 °C;

сильный озноб;

интенсивная головная боль;

выраженная слабость в мышцах;

тошнота и рвота;

одышка, затрудненное дыхание;

сильная боль в грудной клетке.

Характерным симптомом является кашель. Сначала он обычно сухой, но уже в течение первых суток становится влажным. Мокрота сначала может быть прозрачной, затем пенистой с примесью крови. При тяжелом течении она может становиться выраженно кровянистой.

В самых тяжелых случаях возможны отек легких, бред, посинение кожи, резкое падение артериального давления, потеря сознания, кома и остановка дыхания.

Чума легочная форма: лечение

Сегодня чума не является неизлечимой болезнью. Для борьбы с инфекцией применяют антибактериальную терапию, но ключевое значение имеет время, когда заболевание выявили и начали лечение.

Лариса Мороз отметила, что существуют антибиотики, к которым возбудитель чумы чувствителен. Эффективность терапии зависит от скорости установления диагноза и чувствительности конкретного возбудителя к препаратам.

При отсутствии лечения легочная форма может очень быстро перейти в тяжелое состояние. Инфекционист отмечает, что в отдельных случаях критическое ухудшение может развиться в течение нескольких дней. Поэтому при подозрении на чуму опасно ждать появления тяжелых симптомов, поскольку необходимы медицинское обследование и лабораторная диагностика.

Лечение в такой ситуации не означает, что человеку достаточно самостоятельно купить антибиотик. При подозрении на чуму пациента госпитализируют, проводят необходимые исследования и принимают противоэпидемические меры.

Как передается легочная чума

В отличие от бубонной формы, при которой важную роль играют инфицированные блохи, легочная чума может передаваться между людьми через респираторные частицы во время тесного контакта. Именно эта особенность делает ее опасной с точки зрения распространения инфекции.

Если случай чумы подтверждается, пациента изолируют. Контактных людей также берут под медицинское наблюдение и изолируют в соответствии с противоэпидемическими процедурами. По словам Ларисы Мороз, при подтверждении чумы речь идет о значительно более строгих мерах, чем обычное наблюдение семейным врачом на дому.

Может ли чума попасть в Украину

По оценке Центра общественного здоровья Минздрава Украины, риск для Украины сейчас очень низкий. В Украине случаи чумы среди людей не регистрировали более ста лет. При этом система общественного здоровья имеет алгоритмы реагирования на подозрения относительно особо опасных инфекций.

В случае подозрения предусмотрены изоляция пациента, лабораторное исследование, установление контактных лиц и медицинское наблюдение за ними.

Инфекционист Лариса Мороз также оценивает вероятность распространения инфекции из Иркутской области в Украину как крайне низкую. Она отметила, что в Украине нет природных очагов чумы. По ее словам, даже если предположить, что в Сибири действительно обнаружили чуму, введение изоляционных и карантинных мер значительно снижает риск ее распространения.

Поэтому сейчас нет оснований для паники. ЦОЗ отдельно подчеркивает, что украинцам не нужно принимать дополнительные специальные профилактические меры или покупать антибиотики “про запас”.

Пока ВОЗ ожидает официального ответа России на запрос о верификации, делать окончательные выводы относительно ситуации в Иркутской области пока рано.

Украинский Центр общественного здоровья продолжает следить за событием через официальные международные каналы. Если появится подтвержденная информация, которая изменит оценку риска для Украины, об этом должны сообщить дополнительно.

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