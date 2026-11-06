Кабинет министров Украины утвердил порядок организации аэромедицинской эвакуации пациентов на воздушных судах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Аэромедицинская эвакуация в Украине: что известно

По словам Корецкого, возобновление аэромедицинской эвакуации позволит значительно сократить время транспортировки пациентов, нуждающихся в неотложной специализированной медицинской помощи.

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На воздушных судах ГСЧС планируют перевозить пациентов между больницами, а также доставлять украинцев на лечение за границу, в частности в рамках программы Medevac Ukraine.

В качестве примера премьер-министр привел маршрут из Харькова в эвакуационный хаб в польском Жешуве. Сейчас поездка наземным транспортом может занять 15–16 часов, тогда как на самолете этот путь можно преодолеть за 2–3 часа.

Кроме того, утвержденный правительством порядок предусматривает транспортировку донорских органов для трансплантации, медицинских бригад и необходимого оборудования.

Координацией перевозок будет заниматься Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения Украины.

ГСЧС будет обеспечивать воздушные суда и экипажи. При организации эвакуации будут учитывать ситуацию с безопасностью и погодные условия.

— Для пациентов в тяжелом состоянии каждый час на счету. Наша задача — дать им возможность как можно быстрее получить необходимую медицинскую помощь, — подчеркнул Корецкий.

По словам премьер-министра, механизм аэромедицинской эвакуации планируют запустить до конца 2026 года.