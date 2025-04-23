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Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни

Meta и Apple получили рекордные штрафы от ЕС: что нарушили техногиганты

Apple та Meta
Фото: Depositphotos, Unsplash

Европейская комиссия наложила рекордные штрафы на американские технологические гиганты Apple и Meta за нарушение правил цифрового рынка.

Apple и Meta оштрафованы — что известно

Компания Apple должна заплатить €500 млн ($570 млн), а Meta — €200 млн ($228 млн). Это первые санкции, введенные в рамках недавно принятого законодательства ЕС, призванного ограничить чрезмерную рыночную власть крупных технологических корпораций.

Штрафы стали результатом годового расследования Еврокомиссии по соблюдению компаниями положений Акта о цифровых рынках (Digital Markets Act). Этот документ был принят с целью обеспечить свободный доступ на рынок для меньших игроков и создать конкурентную среду в сфере цифровых услуг, которую до сих пор контролируют несколько транснациональных компаний.

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Решение о санкциях против Apple и Meta готовилось в течение последних месяцев, а предварительные сигналы о возможных штрафах появлялись еще в марте. Теперь же ЕС официально объявил об их применении.

Потенциальные последствия штрафов для Apple и Meta

Ожидается, что решение Еврокомиссии может спровоцировать политическое напряжение в отношениях с Вашингтоном. Президент США Дональд Трамп уже выражал недовольство подобными шагами со стороны европейских институтов и пригрозил введением пошлин против стран, которые штрафуют американские компании.

Европейские антимонопольные регуляторы настаивают, что действовали в рамках законодательства ЕС и стремятся обеспечить честную конкуренцию на цифровых рынках. Между тем Apple и Meta пока публично не прокомментировали решение о наложении штрафов.

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Источник: Reuters
Apple, Meta, ЕС
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