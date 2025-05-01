Сбой в Киев Цифровой 1 мая: у пользователей не работало приложение

В работе муниципального приложения Киев Цифровой 1 мая 2025 года произошел сбой. Пользователи не могли войти в свои аккаунты, не работал и сайт.

Сбой Киев Цифровой 1 мая — что известно

О сбое в сервисе стало известно примерно в 16:20. Разработчики отреагировали на это, предупредив, что сервисы на ремонте.

— Исправляем временный сбой, чтобы все сервисы работали как следует. Пока открыты только возможности в офлайне, — говорилось в сообщении.

Через полчаса технической команде удалось восстановить онлайн-функции приложения Киев Цифровой, также начал работать сайт.

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Что такое Киев Цифровой

Киев Цифровой — это официальное городское приложение, которое обеспечивает жителям столицы онлайн-доступ к муниципальным услугам.

Через него можно платить за парковку, покупать QR-билеты на общественный транспорт, фиксировать нарушения правил дорожного движения, пользоваться е-картой киевлянина и получать актуальные сообщения от КГГА.

Приложение запущено в 2021 году, им пользуются 3,3 млн жителей украинской столицы.

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