Советский космический корабль может упасть на Землю: какие страны в зоне риска

Советский космический корабль Космос 482, который более 50 лет назад застрял на околоземной орбите, на этой неделе может упасть на Землю.

Эксперты прогнозируют, что аппарат войдет в атмосферу между 8 и 12 мая, двигаясь со скоростью 242 км в час и проносясь в небе, как метеор.

Построенный для того, чтобы выдержать путешествие через плотную атмосферу Венеры, Космос 482 шириной 1 метр и весом 495 кг, скорее всего, останется целым и невредимым, падая на Землю подобно космическому пушечному ядру.

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Где может упасть Космос 482

Пока никто точно не знает, куда упадет Космос 482, а его потенциальная зона приземления охватывает огромную территорию по обе стороны экватора.

В эту широкую полосу входят все континентальные Соединенные Штаты, вся Южная Америка, Африка и Австралия, а также большая часть Европы и Азии к югу от Полярного круга. Практически каждый крупный город на Земле, от Нью-Йорка до Лондона, Киева и Пекина, попадает в эту зону.

Однако эксперты говорят, что волноваться не стоит: вероятность того, что космический корабль заденет какой-то населенный пункт, крайне мала. Поскольку около 71% поверхности нашей планеты покрыто водой, есть высокая вероятность, что Космос 482 упадет в океан.

Что известно о Космосе 482

Зонд Космос 482 был создан и запущен СССР в 1972 году в рамках советской программы исследования Венеры.

Успеха в этой программе достигли зонды Венера-7 и Венера-8, которые стали первыми двумя космическими аппаратами, совершившими посадку на Венеру в 1970 и 1972 годах соответственно.

Космос 482 был построен как аналог зонда Венера-8. Но из-за неисправности ракеты-носителя Союз зонд не смог набрать достаточную скорость, чтобы достичь Венеры, и вместо этого опустился на эллиптическую орбиту вокруг Земли.

Вскоре после неудачного запуска Космос 482 распался на несколько частей. Основной корпус зонда вошел в атмосферу Земли 5 мая 1981 года, а спускаемый аппарат оставался на орбите почти 53 года — до настоящего времени.

Источник: LiveScience

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