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Позволит прокручивать изображения глазами: Apple готовит новую функцию для очков Vision Pro

Vision Pro glasses
Фото: Getty Images

Apple готовит функцию, которая позволит пользователям очков Vision Pro прокручивать изображения глазами.

Об этом сообщает Bloomberg.

Новая функция для очков Vision Pro

Отмечается, что новая функция для очков Vision Pro тестируется в рамках visionOS 3, предстоящей версии операционной системы Vision Pro. Гарнитура позволяет пользователям перемещаться по программному обеспечению, смотря на объекты, а затем выбирая их, сжимая пальцы.

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Это, по словам собеседников, позволит вывести систему на новый уровень. Такое обновление Apple планирует представить 9 июня на своей ежегодной конференции разработчиков. Также ожидается, что на мероприятии будут представлены значительные обновления для iOS, iPadOS и macOS.

Функция прокрутки глаз будет работать во всех встроенных приложениях Apple на Vision Pro.

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