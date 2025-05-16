Зомби-экшн Dead Island 2 стал временно бесплатным: как получить

В магазине Epic Games Store стартовала новая раздача. До 22 мая пользователи могут бесплатно получить зомби-экшн Dead Island 2, а также инди-хоррор Happy Game от студии Amanita Design.

Бесплатная раздача Dead Island 2 — как получить

Dead Island 2 — это продолжение игры 2011 года, действие которого происходит в охваченном зомби-эпидемией Лос-Анджелесе. Проект вышел в 2023 году, получил среднюю оценку 75 баллов на Metacritic и отличается динамичным боевым процессом, графической детализацией и юмористическим тоном. Сюжетная кампания длится около 15 часов.

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Игру можно получить бесплатно по стандартной процедуре — добавить в библиотеку в Epic Games Store. После этого она останется у пользователя навсегда. Стоимость игры без скидки — $59.99, напоминают EGW-News.

Вместе с ней бесплатно доступна игра Happy Game — короткий хоррор в стиле side-scroller со стилизованным визуальным оформлением и сюрреалистичным сюжетом. В обоих случаях не требуется подписка или дополнительные условия — только учетная запись в магазине.

После завершения раздачи 22 мая в 18:00 по Киеву, Epic Games объявит следующие бесплатные игры. Ожидается, что это будет часть масштабной мега-распродажи, которую компания традиционно проводит весной.

Напомним, недавно студия Rockstar Games представила второй трейлер долгожданной и самой дорогой игры в истории — Grand Theft Auto VI. Релиз GTA VI запланирован на 26 мая 2026 года.

Фото: скриншот из трейлера

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