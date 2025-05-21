Google презентовала Android XR: новые смарт-очки со встроенным дисплеем

Компания Google представила свои первые смарт-очки с дисплеем в линзах на платформе Android XR, разработанной в сотрудничестве с ИИ-ассистентом нового поколения Gemini.

Что такое Android XR

Android XR — это новая операционная система для устройств дополненной реальности: шлемов, очков и их гибридов.

Благодаря Gemini очки могут “видеть” и “слышать” вместе с пользователем — распознавать контекст, помогать с навигацией, созданием фото, общением и даже синхронным переводом с отображением субтитров в поле зрения.

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Google стремится сделать свои очки не только полезными, но и стильными. Первыми партнерами стали бренды Gentle Monster и Warby Parker. В будущем к сотрудничеству планируют привлечь и других производителей, в частности Kering Eyewear.

Вместе с Samsung Google также работает над аппаратной платформой для XR-очков, которая будет доступна разработчикам уже в этом году.

Как работают смарт-очки Android XR

Очки оснащены камерой, микрофонами и динамиками и синхронизируются со смартфоном. Вместо постоянного просмотра экрана телефона пользователь получает важную информацию напрямую через дисплей, встроенный в линзы.

Такая интеграция позволяет пользоваться приложениями, отвечать на сообщения, создавать напоминания или спрашивать о маршруте — без рук и без отрыва от реальности.

Сейчас Google демонстрирует только прототипы и собирает отзывы от тестировщиков. Информацию о старте продаж обещают объявить позже.

Фото: скриншот с презентации Google

Источник : Google

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