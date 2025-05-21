Google презентовала Android XR: новые смарт-очки со встроенным дисплеем
Компания Google представила свои первые смарт-очки с дисплеем в линзах на платформе Android XR, разработанной в сотрудничестве с ИИ-ассистентом нового поколения Gemini.
Что такое Android XR
Android XR — это новая операционная система для устройств дополненной реальности: шлемов, очков и их гибридов.
Благодаря Gemini очки могут “видеть” и “слышать” вместе с пользователем — распознавать контекст, помогать с навигацией, созданием фото, общением и даже синхронным переводом с отображением субтитров в поле зрения.
Google стремится сделать свои очки не только полезными, но и стильными. Первыми партнерами стали бренды Gentle Monster и Warby Parker. В будущем к сотрудничеству планируют привлечь и других производителей, в частности Kering Eyewear.
Вместе с Samsung Google также работает над аппаратной платформой для XR-очков, которая будет доступна разработчикам уже в этом году.
Как работают смарт-очки Android XR
Очки оснащены камерой, микрофонами и динамиками и синхронизируются со смартфоном. Вместо постоянного просмотра экрана телефона пользователь получает важную информацию напрямую через дисплей, встроенный в линзы.
Такая интеграция позволяет пользоваться приложениями, отвечать на сообщения, создавать напоминания или спрашивать о маршруте — без рук и без отрыва от реальности.
Сейчас Google демонстрирует только прототипы и собирает отзывы от тестировщиков. Информацию о старте продаж обещают объявить позже.
Фото: скриншот с презентации Google