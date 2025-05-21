Новая эра поиска в Украине: AI Overviews от Google уже доступны

На открытии конференции Google I/O 2025, состоявшейся 20 мая 2025 года, компания объявила о глобальном расширении функции AI Overviews (Обзоры от ИИ) в поисковой системе Google. Теперь сервис доступен в более чем 200 странах мира и поддерживает более 40 языков, в том числе украинский. И теперь Google AI Overviews работает в Украине.

Факты ICTV узнавали, как повлияет расширение AI Overviews в Google поиске на пользователей.

Что такое Google AI Overviews

AI Overviews — это инструмент Google Search, который использует искусственный интеллект для формирования коротких сводок ответов на запросы пользователей. Сначала эта функция появилась в США в мае 2024 года как часть инициативы Search Generative Experience (SGE), а впоследствии получила нынешнее название.

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Украинские пользователи могут видеть автоматически сгенерированные ответы прямо в окне поиска Google.

Принцип работы AI Overviews в поиске в Google

AI Overviews создает сжатые итоги ответов, собранные из нескольких источников, что позволяет быстрее найти необходимую информацию без перехода на сайты. Это особенно удобно для сложных или комбинированных запросов, которые раньше требовали времени на анализ нескольких ссылок.

Благодаря моделям генеративного ИИ, AI Overviews могут обрабатывать даже сложные, многоэтапные или разговорные запросы, которые ранее требовали бы нескольких отдельных поисков.

Принцип работы:

Google использует свои существующие системы индексирования и ранжирования, включая такие алгоритмы, как PageRank, RankBrain, BERT, а также факторы релевантности, полезности и свежести контента.

AI Overviews собирают информацию из различных источников в Интернете, включая веб-страницы, новости, отзывы и другие релевантные источники. Важно отметить, что источники для AI Overviews часто (но не всегда) происходят с сайтов, которые уже занимают высокие позиции в традиционных органических результатах поиска.

После сбора информации, генеративный ИИ синтезирует ее, создавая сжатый, связный и релевантный ответ. Это не просто копирование отрывков из одного источника. Более того, ИИ переосмысливает и комбинирует информацию с нескольких страниц, чтобы предоставить структурированный итог. Ответы могут быть представлены в виде мини-статей, таблиц, списков или развернутых абзацев.

Хотя AI Overviews стремятся предоставлять точную информацию, Google признает, что технология быстро развивается и ответы ИИ могут содержать ошибки.

Вызовы для пользователей и создателей контента

Для пользователей AI Overviews в Украине — это удобство и экономия времени. Для создателей контента — вызов, ведь растет вероятность потери переходов из поиска. Это создает потребность адаптировать материалы так, чтобы они оставались видимыми и полезными в рамках AI Overviews.

Google активно расширяет возможности функции: появляется поддержка новых языков, улучшаются алгоритмы формирования ответов. В перспективе этот инструмент должен стать еще глубже интегрированным в поисковую систему, трансформируя способ, которым люди ищут и потребляют информацию онлайн.

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