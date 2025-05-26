В Китае на ринг выпустили роботов — проверили возможности ИИ в условиях поединка

В китайском городе Ханчжоу состоялся первый в мире турнир по боксу между гуманоидными роботами. По словам организаторов, это не просто зрелищная схватка машин, а важный шаг к интеграции искусственного интеллекта в спортивные дисциплины.

Первый турнир по боксу между роботами

В турнире приняли участие гуманоидные роботы, созданные китайскими компаниями, в частности Unitree Robotics — одним из лидеров в отрасли. Ее роботы продемонстрировали боевые навыки в формате один на один, а также в групповых поединках, пишет Global Times.

Они выполняли прямые удары, хуки, боковые удары ногами и даже вращательные удары в воздухе. Все бои проходили в режиме реального времени: четыре команды операторов дистанционно управляли роботами в серии турнирных поединков.

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— Эти бои — пример взаимодействия человека с машиной. Роботы показывают не только силу, но и способность адаптироваться к действиям соперника, — рассказал представитель Unitree Robotics Чэнь Сиюнь.

Среди участников турнира был и флагманский гуманоид Unitree G1. Его рост — 1,32 метра, вес — 35 кг, он оснащен современной системой вычислений и контроля движения. Такая конструкция дает ему преимущество в гибкости и скорости действий, особенно в условиях, сложных для человека.

Перспективы для отрасли и новые бои

Эксперты считают, что поединки роботов — это не только развлечение, но и испытание для систем ИИ, конструкций и механики движения. По словам экс-директора института SenseTime Тяня Фена, эти бои стимулируют развитие технологий восприятия, координации и принятия решений, а также помогают формировать новое поколение специалистов в области робототехники.

Перед началом соревнований все роботы прошли тестирование: проверяли их способность к самобалансировке, точность движений и боевую готовность. Впоследствии организаторы планируют совершенствовать правила и создавать еще более легкие и умные модели для ежедневного использования.

Событие организовала China Media Group в рамках серии соревнований World Robot Competition — Mecha Fighting Series.

В декабре в городе Шэньчжэнь состоится первый турнир с участием полноразмерных гуманоидных роботов. Его организует местная компания EngineAI, которая стремится не только показать технологические достижения, но и продвинуть внедрение роботов в различные сферы жизни.

По данным Китайского института электроники, к 2030 году рынок гуманоидных роботов в КНР может достичь 870 млрд юаней (примерно $120 млрд).

Фото: скриншот из трансляции

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