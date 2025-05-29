Испытано в бою: Украина впервые применила дрон-носитель собственной разработки с ИИ

Украина впервые применила в бою новую разработку – дрон-носитель со встроенным искусственным интеллектом. Его создал один из участников оборонного кластера Brave1. Это технологическое решение позволяет автономно атаковать врага без участия оператора и даже без GPS.

Дрон-носитель с ИИ – принцип действия

Дрон-носитель под названием GOGOL-M доставляет на расстояние до 300 км два ударных FPV-дрона. Они сами обнаруживают цели – от самолетов и систем ПВО до других объектов военной инфраструктуры – и попадают в них. Если рейд длится до 100 км в одну сторону, материнский дрон возвращается и может использоваться повторно.

Одна такая миссия стоит около $10 тыс., тогда как запуск ракеты может обойтись в $3–5 млн долларов, объясняют в Brave1.

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Навигация работает без спутников: дрон ориентируется с помощью камер и специального датчика Lidar. Вся система управляется модулем SmartPilot, который позволяет дрону “видеть” местность, распознавать цели и принимать решения без участия человека.

Детали боевого применения не разглашаются из соображений безопасности. Но в Brave1 отмечают, что это только начало, и обещают развитие применения разработки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал об успешной операции на фронте, в результате которой одновременным ударом 400 дронов удалось уничтожить более 40 единиц российской техники.

Фото: Brave1

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