Nintendo представила Switch 2: характеристики и цена игровой консоли

Компания Nintendo официально объявила технические характеристики, цену и дату выхода портативной игровой консоли Switch 2.

Nintendo Switch 2: основные характеристики

Nintendo Switch 2 оснащен портативным LCD-экраном диагональю 7,9 дюйма. В мобильном режиме консоль будет поддерживать разрешение 1080p с HDR и частотой 120 FPS.

При подключении к док-станции Switch 2 обеспечит качество 4K на телевизоре или отдельном мониторе. Док-станция получила улучшенное охлаждение, а новые магнитные геймпады Joy-Con теперь можно использовать как мышку.

Сейчас смотрят

Толщина корпуса у новой консоли 13,9 мм. Switch 2. Новая кнопка С на правом джойконе будет запускать функцию GameChat для совместного гейминга — можно общаться и показывать свой экран друзьям. Микрофон с шумоподавлением встроен в консоль. Для работы Game Chat нужна подписка Switch Online.

У Switch 2 будет 256 Гб встроенной памяти. Для расширения хранилища консоль поддерживает карточки MicroSD Express.

Цена и дата выхода Nintendo Switch 2

Портативная игровая консоль Nintendo Switch 2 станет доступной для покупки уже 5 июня 2025 года. Предварительные заказы откроют 8 апреля.

Купить Switch 2 можно будет за $449,99 (примерно 18 603 грн). Версия с игрой Mario Kart World Bundle будет стоить $499,99 (20 670 грн). В компании отметили, что консоль с Mario будет лимитированной — будет продаваться только до осени этого года.

Фото: Nintendo

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.